Mở đầu cuộc cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik phát biểu: “Ngày mai là trận đấu thứ 3 tại vòng loại Asian Cup và tuyển Việt Nam được chơi trên sân nhà. Chúng tôi không chùn bước, sẵn sàng giành chiến thắng.

Tôi mong người hâm mộ đến sân đồng hành cùng cầu thủ. Đương nhiên chúng tôi cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Mục tiêu của 2 trận đấu gặp Nepal là 2 chiến thắng, đây là mục tiêu duy nhất mà tuyển Việt Nam phải thực hiện”

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho hay: “Thực tế chúng tôi đã coi băng hình Nepal và nhận thấy đội bạn có 2 cầu thủ số 7 và 14 cần phải phong toả. Tuy nhiên, tôi không quan tâm quá nhiều vào vấn đề này mà đầu tư chuẩn bị chiến thuật thật kỹ, tập trung vào tuyển Việt Nam. Đó mới là điều quan trọng”

HLV Kim Sang Sik trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: Hữu Hà

HLV Kim Sang Sik từ chối nói về việc dùng bao nhiêu cầu thủ trẻ cho trận gặp Nepal tại sân Gò Đậu: “Đây là điều bí mật. Tôi cùng BHL đang cố gắng giúp các cầu thủ trẻ và những cựu binh gắn kết hơn để chơi tốt trong trận đấu tới. Việc được gọi lên tuyển Việt Nam lần này là bệ phóng giúp các cầu thủ trẻ rất tài năng này phát triển.

Quang Hải vắng mặt vì chấn thương là khá đáng tiếc bởi cậu ấy sở hữu những phẩm chất tuyệt vời từ chuyền, sút phạt… Nhưng tôi tin các cầu thủ còn lại như Hoàng Đức, Thành Long có thể thay thế.

Tôi mong Quang Hải sớm bình phục. Với Đức Chiến, Tiến Dũng, 2 cầu thủ bị căng cơ và đã có 2 buổi tập hồi phục, tuy nhiên tôi sẽ tính toán sử dụng như thế nào cho hợp lý nhất".

Thuyền trưởng người Hàn Quốc và đội trưởng Duy Mạnh quyết tâm giành 2 chiến thắng khi đấu Nepal. Ảnh: Hữu Hà

Trong cuộc họp báo, HLV Kim Sang Sik cũng quá quan tâm đến câu hỏi về số phận tuyển Malaysia sau khi dùng 7 cầu thủ nhập tịch trái quy định.

Ông cho biết: "Những phán quyết đó thuộc về nhiệm vụ của FIFA, AFC. Việc của chúng tôi là tập trung vào trận đấu tới cũng như hoàn thành mục tiêu đề ra: Chiến thắng”

Trong khi đó, đội trưởng Duy Mạnh cũng khẳng định tuyển Việt Nam phải thích nghi với thời tiết và hoàn tất mục tiêu giành 2 chiến thắng khi đấu Nepal. Duy Mạnh hi vọng CĐV đến sân thật đông, cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trận tuyển Việt Nam và Nepal diễn ra lúc 19h30 trên sân Gò Đậu ngày 9/10.