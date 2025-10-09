Dễ để… thử

Trên lý thuyết, cuộc đối đầu với Nepal vào lúc 19h30 tối nay (9/10) là một bài kiểm tra không mấy khó cho tuyển Việt Nam. Đối thủ đến từ Nam Á có trình độ thấp hơn hẳn, với đội hình cũng đang trong giai đoạn trẻ hóa và thiếu kinh nghiệm trận mạc. Vì vậy, kế hoạch ban đầu của HLV Kim Sang Sik dường như rất rõ ràng: sử dụng trận đấu này như một màn tổng duyệt cho các cầu thủ trẻ.

HLV Kim Sang Sik muốn dùng nhiều cầu thủ trẻ cho trận đấu gặp Nepal. Ảnh: Hữu hà

Điều này đã được thể hiện rõ qua bản danh sách triệu tập, nơi ông gọi lên tuyển hàng loạt gương mặt thuộc lứa U23 và trao cho họ cơ hội cạnh tranh vị trí với các đàn anh.

Và mục đích không gì khác là "rèn quân" và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm, hướng tới hai mục tiêu quan trọng trong tương lai gần của U23 Việt Nam là SEA Games và VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau.

Một chiến thắng trước Nepal, dù với đội hình nào, cũng là điều nằm trong tầm tay. Do đó, việc ưu tiên cho mục tiêu dài hạn bằng cách để các cầu thủ trẻ ra sân là một tính toán hợp lý và cần thiết.

Và bài toán khó nghĩ

Kế hoạch ban đầu là kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ của lứa kế cận để xây dựng lực lượng có chiều sâu cho tuyển Việt Nam ở thì tương lai.

Tuy nhiên, mọi tính toán của HLV Kim Sang Sik có thể phải thay đổi bởi những biến động mạnh từ bảng đấu. Những thông tin AFC đang xem xét khả năng xử thua Malaysia (do gian lận hồ sơ cầu thủ) trận lượt đi với tuyển Việt Nam, mở ra cánh cửa dự VCK Asian Cup 2027 sáng hơn bao giờ hết.

Nhưng lúc này thuyền trưởng người Hàn Quốc có lẽ phải tính lại, bởi cánh cửa dự Asian Cup đang rộng mở. Ảnh: Hữu Hà

Cơ hội bất ngờ ập đến cũng là lúc bài toán khó nghĩ đến với thuyền trưởng người Hàn Quốc. Nếu tuyển Việt Nam từ thua 0-4 thành thắng Malaysia, trận lượt về trên sân nhà sẽ mang tính chất quyết định trực tiếp đến tấm vé đi tiếp.

Khi đó, tuyển Việt Nam cần một đội hình mạnh nhất, ăn ý nhất và ổn định nhất để tái đấu với Malaysia. Đội bóng này dù mất tới 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” chất lượng cao, nhưng trong tay HLV Petr Cklamovski vẫn còn hơn nửa đội hình những gương mặt nhập tịch đúng quy trình.

Với lực lượng hùng hậu từ đối thủ, tuyển Việt Nam không thể chắc thắng nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ. Và đây chính là sự khó xử của HLV Kim Sang Sik.

Tiếp tục kế hoạch thử nghiệm, trao cơ hội cho lứa trẻ ở trận gặp Nepal để phục vụ mục tiêu tương lai, hay ưu tiên cho sự ổn định, sử dụng bộ khung mạnh nhất để "làm nóng" trước trận quyết định, là vấn đề buộc ông Kim Sang Sik phải tính toán.

Giữa việc xây dựng cho tương lai và nắm bắt cơ hội ở hiện tại, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đang đứng trước một quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đến cả một chiến dịch không chỉ với tuyển Việt Nam mà còn có U23 Việt Nam.