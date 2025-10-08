Trước trận đấu gặp Nepal, thuyền trưởng tuyển Việt Nam công bố 3 cầu thủ nằm trong ban cán sự. Theo đó, Duy Mạnh vẫn giữ tấm băng thủ quân, Hoàng Đức và Cao Pendant Quang Vinh cùng đóng vai trò đội phó.

Việc chọn Duy Mạnh, Hoàng Đức không phải bất ngờ thì việc HLV Kim Sang Sik trao băng đội phó cho cầu thủ Việt kiều đang thuộc biên chế CLB CAHN là điều khiến tất cả ngạc nhiên.

Cao Pendant Quang Vinh nhận băng đội phó tuyển Việt Nam

Cụ thể, cho tới trước khi gặp Nepal, Cao Pendant Quang Vinh mới chỉ có đúng 1 lần ra sân trong màu áo tuyển Việt Nam trong trận thua Malaysia hồi tháng 6. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ Việt kiều này ra mắt tuyển Việt Nam.

Dù vậy, với khả năng chuyên môn, cùng tính cách khá hoà đồng, việc Cao Pendant Quang Vinh được ông Kim Sang Sik tin tưởng giao nhiệm vụ kết nối giữa các đồng đội và BHL cũng là điều dễ hiểu.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik đã chào đón PCT VFF Trần Anh Tú tới động viên trước khi bước vào trận đấu gặp Nepal diễn ra vào lúc 19h30 ngày 9/10.

PCT VFF Trần Anh Tú có mặt động viên thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Hữu Hà

Về đối thủ Nepal, một ngày sau khi có mặt tại Bình Dương, đội bóng Nam Á đã ra sân tập luyện cũng như có những phát biểu trước khi gặp tuyển Việt Nam.

Đánh giá về đội chủ nhà, HLV Matthew Ross cho biết: “Dù có nhiều cầu thủ U23, nhưng tôi biết tuyển Việt Nam rất mạnh bởi khát khao thể hiện, họ sẽ mang đến nguồn năng lượng mới, cần phải chú ý.

HLV Matthew Ross hy vọng gây bất ngờ cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Hà

Mục tiêu của chúng tôi là có điểm, 3 điểm thì quá tốt, nhưng 1 điểm cũng là đáng hài lòng. Tuy nhiên, để làm được điều này (1 điểm – PV), các cầu thủ trẻ Nepal phải nỗ lực rất nhiều.

Chúng tôi là đội chiếu dưới, nên chắc chắn sẽ đá phòng ngự để hoàn thành mục tiêu. Tôi đã nói rõ với cầu thủ rằng dù chỉ đá 5 phút hay 10 phút cũng phải cố gắng thể hiện. Tôi cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân tối đa. Được thi đấu ở những trận quan trọng như thế này là nền tảng để họ phát triển. Các cầu thủ cũng phải thích ứng nhanh mới mọi thứ".