Sau khi đặt chân đến Abu Dhabi (UAE) ngày 7/10, U23 Việt Nam chính thức bắt đầu chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Sáng 8/10, Ban huấn luyện tổ chức các bài tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn nhằm giúp các cầu thủ thư giãn gân cốt, giải tỏa năng lượng, đồng thời thích ứng với sự thay đổi về thời tiết và múi giờ tại UAE. Các cầu thủ có tinh thần thoải mái, hứng khởi và rất tập trung trước hai trận giao hữu với U23 Qatar sắp tới.

U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào sáng 8/10. Ảnh: VFF

Về thành phần lực lượng, sau khi tiền vệ Đinh Xuân Tiến bị quá tải cơ đùi, còn tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ gặp tổn thương cơ khép phải ở nhà chữa trị, hai gương mặt được triệu tập bổ sung là Lê Đình Long Vũ (SLNA) và Nguyễn Lê Phát ( Ninh Bình) có sự hòa nhập nhanh với đội.

Theo kế hoạch, trong chiều cùng ngày, U23 Việt Nam bước vào buổi tập chiến thuật. Trước hai trận gặp U23 Qatar, HLV Đinh Hồng Vinh tổ chức cuộc họp chuyên môn để lên đấu pháp, đội hình thi đấu cho U23 Việt Nam.

Thông qua hai trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi và đánh giá phong độ từng vị trí, trước khi bước vào chiến dịch chinh phục HCV SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.