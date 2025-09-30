TalkSPORT đưa tin sốt dẻo, HLV Oliver Glasner sẽ gật đầu ngay lập tức, nếu được MU mời về nắm đội, thay Ruben Amorim đang sa lầy ở Nhà hát của những giấc mơ.

HLV Oliver Glasner rất mát tay với Crystal Palace. Ảnh: X EuroFoot

“Theo thông tin mà tôi có được, nếu Oliver Glasner được MU mời về làm HLV trưởng, ông ấy sẽ nhận lời ngay lập tức”, nhà báo Ben Jacobs quả quyết.

Oliver Glasner là ai? Là nhà cầm quân đã và đang rất ‘mát tay’ với Crystal Palace – hiện xếp thứ 3 Premier League và là đội duy nhất còn bất bại sau 6 vòng đấu ở giải năm nay.

Trước đó, ông giúp Crystal Palace đoạt danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử sau 119 năm: cúp FA (thắng Man City 1-0) và sau đó giành thêm Siêu cúp Anh – hòa Liverpool 2-2 và sau đó thắng 3-2 trong loạt đấu 11m.

Hợp đồng của nhà cầm quân người Áo với Crystal sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này, sau khi đến nắm đội vào tháng 1 năm ngoái.

Thuyền trưởng 51 tuổi được cho sẵn sàng đến MU, nếu nhận được lời mời. Ảnh: Transfer News Live

Trái với phong độ cao của Crystal Palace, MU đang rất tệ khiến, chỉ có 7 điểm và xếp hạng 14 (2 thắng, 1 hòa, 3 thua). Theo các nguồn tin, không khí ảm đạm kéo dài ở Old Trafford hiện xuống ở mức “thấp nhất”. Kể từ khi Amorim vào tháng 11 năm ngoái, MU chưa từng thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Người ta tự hỏi liệu Ruben Amorim có thể cùng MU thoát khỏi cảnh khó, khi mà ông cho thấy sự rời xa đội và nhiều lúc “không nói chuyện với ai”?

Báo chí Anh cho hay, lãnh đạo MU không ra quyết định sa thải Ruben Amorim ngay lập tức, nhưng cũng cần ông cải thiện kết quả trên sân cỏ.

Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ của ông có thể buộc phải hành động. Và Oliver Glasner chính là lựa chọn ưu tiên của Quỷ đỏ!