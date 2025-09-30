2h ngày 1/0, sân Stamford Bridge:

Dù đã giành được mọi danh hiệu của UEFA, nhưng hành trình trở lại Champions League của Chelsea không mấy suôn sẻ, khi họ phơi áo 1-3 trên sân Bayern Munich ở trận ra quân.

Quay về Ngoại hạng Anh, Chalobah tiếp tục trở thành tội đồ, bị đuổi khỏi sân đầu hiệp 2 dẫn đến trận thua ngược cũng với tỷ số 1-3 trước Brighton.

Chelsea bất ổn thời gian gần đây - Ảnh: EPA

Thua 3/4 trận gần nhất và phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân sự, nhà vô địch FIFA Club World Cup dường như đang phải lãnh hậu quả khi căng sức thi đấu trên đất Mỹ hồi hè.

Ngoài việc mất Cole Palmer cùng Liam Delap, hàng thủ Chelsea trở nên mong manh khi Colwill chấn thương dài hạn, Fofana chấn động não...

Lật lại vấn đề cách đây hơn một tháng, Enzo Maresca đã khẩn thiết yêu cầu bổ sung thêm trung vệ, nhưng bị lãnh đạo Chelsea phớt lờ.

Các ông chủ Mỹ muốn đầu tư vào những nhân tố trẻ trên hàng công, như Garnacho, Gittens, Bounanotte... để hướng đến lợi ích kinh doanh, chứ chất lượng và tính cân bằng trong đội bóng không được chú trọng.

Bên kia chiến tuyến, Benfica cũng mở màn Champions League bằng thất bại bất ngờ 2-3 trước Qarabag, dẫn đến việc HLV Bruno Lage phải nhường ghế cho Jose Mourinho.

Tái xuất tại da Luz sau gần 1/4 thế kỷ, Mourinho đã đem lại niềm vui với hai chiến thắng cùng một kết quả hòa trong 3 trận đầu tiên ở giải Bồ Đào Nha.

HLV Mourinho trên cương vị HLV Benfica - Ảnh: Record

Tuy nhiên, lối chơi Benfica vẫn tồn tại nhiều vấn đề. Như trong chiến thắng 2-1 Gil Vicente cuối tuần qua, Benfica kiểm soát bóng kém và dứt điểm ít hơn đội khách.

Thực tế, Benfica không giành chiến thắng 7 trận gần nhất khi đối đầu các đội bóng Anh tại cúp châu Âu. Họ cũng thua cả 3 cuộc chạm trán với Chelsea gần nhất.

Trong buổi tối đặc biệt tại Stamford Bridge, Mourinho nhiều khả năng sẽ chỉ đạo học trò "dựng xe buýt" để hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm.

Tỷ lệ châu Á: Chelsea chấp 3/4 (0: 3/4) - TX: 2 3/4

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Chelsea: Cole Palmer, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo, Tosin Adarabioyo và Wesley Fofana vắng mặt vì chấn thương.

Benfica: Manu Silva, Alexander Bah, Bruma và Gianluca Prestianni không thể ra sân.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernandez, Lavia; Estevao, Buonanotte, Garnacho; Pedro.

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Lukebakio, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.