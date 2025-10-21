Thành tích bết bát chưa từng thấy

Trải qua 6 trận đấu đầu tiên của LPBank V-League 2025/26, HAGL chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm và chưa biết đến mùi chiến thắng khiến đoàn quân nhà bầu Đức rơi xuống đáy BXH sau thất bại mới nhất trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray.

Đáng báo động hơn, hàng công mới chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng. Đây là thành tích khởi đầu tệ hại bậc nhất của đội bóng nhà bầu Đức trong nhiều năm qua, ngay cả khi so sánh với những mùa giải chật vật trụ hạng trước đây.

Mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn khi nhìn vào lịch thi đấu còn lại của giai đoạn lượt đi, HAGL còn đối mặt với một loạt đối thủ rất "xương" đang cạnh tranh ở nhóm đầu hoặc nhỉnh hơn nên cơ hội kiếm điểm và bứt lên vô cùng khó khăn.

V-League đang quá sức đối với HAGL

Mông lung cuộc đua trụ hạng

Không thể phủ nhận rằng HAGL đang tiếp tục chính sách sử dụng nhiều cầu thủ trẻ "cây nhà lá vườn". Tuy nhiên, nếu sòng phẳng nhìn nhận, tuyên bố "đá vì mục tiêu đóng góp cho bóng đá Việt Nam" dường như không còn hợp lý. Đó giống như một cái cớ để bao biện cho một đội hình thiếu chiều sâu và chất lượng hơn là một chiến lược phát triển bền vững.

Thực tế phũ phàng các cầu thủ trẻ, hoặc vừa qua mốc U23 của HAGL, đang tỏ ra "quá sức" ở sân chơi V-League, bởi sự khốc liệt, áp lực và tính thực dụng của cuộc chiến trụ hạng là một thử thách quá lớn. Khi những đàn anh giàu kinh nghiệm nhất đã ra đi, lứa trẻ này không có điểm tựa và đang loay hoay không biết làm thế nào để thoát khỏi khủng hoảng.

Giải pháp thay tướng có lẽ cũng không thể giúp HAGL vực dậy với lực lượng hiện có.

Giải pháp thay HLV cũng không phải là... giải pháp. Vấn đề của HAGL không nằm ở băng ghế chỉ đạo, mà nằm ở chất lượng con người trên sân.

Với một đội bóng mà chất lượng nội binh ở mức trung bình thấp, còn ngoại binh thì liên tục "bấp bênh" và thay đổi xoành xoạch, giải pháp thay HLV có khi còn thêm rối.

Tựu trung lại, tương lai của HAGL đang vô cùng mông lung. Đội bóng nhà bầu Đức dường như đang ở trong thế "vô phương cứu chữa" và không thể tự quyết định số phận của mình.

Con đường duy nhất cho HAGL là phải cố gắng chắt chiu từng điểm số có thể trước khi đợi cứu, hoặc chờ các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng sảy chân.