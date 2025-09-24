Thử nghiệm vì tình thế

Lý do đầu tiên và rõ ràng nhất cho một cuộc "cách mạng" nhân sự trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Nepal tới là vì có quá nhiều trụ cột của tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề về sức khoẻ, chấn thương.

HLV Kim Sang Sik buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế, mở ra cơ hội cho những cầu thủ mới hoặc những gương mặt từng được gọi lên tuyển trước đây nhưng chưa có nhiều đất diễn dưới thời của ông.

Tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới đây khó có được lực lượng mạnh nhất

Bên cạnh đó, việc đối thủ sắp tới chỉ là Nepal, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, cũng là một điều kiện không thể thuận lợi hơn cho những toan tính thử nghiệm về nhân sự.

Gặp một đối thủ yếu, áp lực về mặt kết quả sẽ giảm đi đáng kể. Đây là "quân xanh" lý tưởng để vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam có thể mạnh dạn trao cơ hội cho các tân binh, thử nghiệm những sơ đồ chiến thuật mới và đánh giá năng lực của các cầu thủ mà không quá lo ngại về một kết quả bất lợi.

Rõ ràng, bối cảnh hiện tại vừa là thách thức, vừa là thời cơ cho ông với tuyển Việt Nam. Nó đẩy HLV Kim Sang Sik vào tình thế phải làm mới đội hình, nhưng đồng thời cũng cho nhà cầm quân này một không gian an toàn để thực hiện những sự thay đổi đó.

Và buộc phải làm mới

Ngoài việc đôn lên một vài gương mặt U23 Việt Nam đang có phong độ cao, công cuộc làm mới tuyển Việt Nam cần thầy Kim hướng đến cả những cầu thủ đang thi đấu ấn tượng tại V-League nhưng chưa có nhiều duyên với màu áo quốc gia. Đây không chỉ là một giải pháp tình thế mà còn là một bước đi chiến lược mang tính dài hạn.

Những cái tên như tiền vệ Hữu Thắng (Viettel), bộ đôi của SLNA là Mạnh Quỳnh, Văn Cường hay Quốc Cường (CLB CA TPHCM) là những ví dụ điển hình, nhất là khi còn khá trẻ và đang duy trì một phong độ rất tốt và ổn định ở cấp CLB.

Chính vì thế HLV Kim Sang Sik sẽ đưa ra những phương án nhân sự mới cho đội nhà

Việc trao cơ hội cho các cầu thủ mới không chỉ mang đến những làn gió mới cho lối chơi của đội tuyển mà còn tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, nơi phong độ là yếu tố quyết định.

Việc HLV Kim Sang Sik tiếp tục thử nghiệm, trao cơ hội cho những nhân tố mới không chỉ để giải quyết bài toán trước mắt cho trận gặp Nepal của tuyển Việt Nam. Hơn thế, đây còn là bước đi bắt buộc để xây dựng đội nhà có chiều sâu, sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, đặc biệt cho trận đấu then chốt với Malaysia vào tháng 3 năm sau tại vòng loại Asian Cup 2027.