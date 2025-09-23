Nhiều tin vui cho ông Kim Sang Sik

Trước thềm các trận đấu quan trọng của vòng loại Asian Cup 2027 sắp diễn ra, HLV Kim Sang Sik liên tiếp đón nhận những thông tin tích cực về nhân sự khi một loạt cầu thủ gốc Việt và nhập tịch chất lượng sắp hoàn tất thủ tục để có thể khoác áo tuyển Việt Nam.

Thông tin này đến trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang cần những sự bổ sung chất lượng hòng lách qua khe cửa hẹp đến với giải đấu cao nhất châu lục, sau khi để thua đối thủ trực tiếp Malaysia tới 0-4 ở lượt đi.

Sau Xuân Son, tới đây khả năng cao tuyển Việt Nam sẽ có thêm một số gương mặt nhập tịch mới

Cụ thể những cái tên đang được xúc tiến quá trình nhập tịch (hoặc đã thành công) như Patrik Lê Giang, Gustavo Sant Ana, Adou Minh, Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) mang đến cho HLV Kim Sang Sik những tin khó có thể vui hơn.

Nếu thành công và có những sự bổ sung này, tuyển Việt Nam rõ ràng sẽ mạnh hơn, đa dạng hơn trong các phương án chiến thuật nhằm cạnh tranh tấm vé duy nhất tham dự VCK Asian Cup 2027 với đối thủ chính là Malaysia.

Sau niềm vui là gì?

Tuyển Việt Nam có thể mạnh lên với sự bổ sung từ nguồn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều nhưng có thể thấy, điều này chỉ giải quyết được phần ngọn, như một biện pháp “cấp tốc” ngắn hạn hơn là chiến lược phát triển bền vững. Và cốt lõi của ĐTQG vẫn phải là cầu thủ bản địa – những người sẽ quyết định tương lai dài lâu của cả nền bóng đá.

Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của các cầu thủ nhập tịch, điển hình như trường hợp Nguyễn Xuân Son hay mang có dòng máu Việt Nam như Nguyễn Filip, Cao Pedant Quang Vinh… Tuy nhiên, nếu không song hành cùng đào tạo trẻ, nâng tầm V-League và tạo cơ hội thi đấu quốc tế cho cầu thủ nội 100%, thì “bài toán căn cơ” sẽ mãi bị bỏ ngỏ.

Tuy nhiên, cốt lõi của một nền bóng đá vững mạnh vẫn nằm ở các cầu thủ bản địa

Chính vì như thế, bóng đá Việt Nam cần nhìn xa hơn bằng việc tận dụng sự hiện diện của những cầu thủ nhập tịch như “chất xúc tác”, vừa giúp tuyển Việt Nam có thành tích trước mắt, vừa tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt để cầu thủ nội tiến bộ.

Đích đến lâu dài là xây dựng nền tảng bản địa vững chắc, để sau này, khi không còn nguồn bổ sung từ bên ngoài, tuyển Việt Nam vẫn đứng vững bằng chính nội lực.

Có thể thấy, niềm vui và hy vọng vào những gương mặt nhập tịch là có thật, nhưng để phát triển bền vững cần xác định rằng: cầu thủ bản địa mới giúp bóng đá Việt Nam đi xa chứ không phải sự trợ lực nào đó.