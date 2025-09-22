Với hai pha lập công của Hoàng Đức và Thanh Thịnh, tân binh Ninh Bình đánh bại ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định 2-0, vượt lên dẫn đầu BXH LPBank V-League 2025/26 sau 4 trận toàn thắng.

Đánh giá về trận đấu, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình cho biết: "Tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng trước nhà ĐKVĐ. Chúng tôi biết đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng các cầu thủ thực sự biết cách chơi, rất thông minh, đạt được kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ.

Tôi nghĩ đây là chiến thắng của cả đội. Chúng tôi biết Thép Xanh Nam Định là đội pressing rất tốt ở phía trên nên Ninh Bình phải dùng nhiều bóng dài hơn bình thường để tránh bị cướp bóng, tránh áp lực mạnh của họ và tận dụng Daniel, Gustavo vượt qua sức ép, từ đó triển khai lối chơi. Hôm nay ai cũng làm tốt nhất phần việc của mình giúp đội có chiến thắng".

Hoàng Đức và các đồng đội có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Đ.C

Thuyền trưởng Ninh Bình không quên dành những lời khen ngợi tới Văn Lâm - người cứu thua nhiều tình huống trong hiệp 2, ông nói: "Văn Lâm làm đúng công việc mà chúng tôi mong đợi. Tôi may mắn có thủ môn xuất sắc nhất Việt Nam, thành tích của cậu ấy chứng minh điều đó. Văn Lâm làm những gì cậu ấy giỏi nhất: cứu thua và thể hiện mình là một thủ môn lớn. Tôi nhắc lại, theo quan điểm cá nhân, đây là thủ môn số một của Việt Nam".

Sau 4 trận, Ninh Bình giành 12 điểm tối đa. HLV Gerard Albadalejo cho rằng dù Ninh Bình vừa lên hạng nhưng đội là một tập thể xuất sắc. HLV người Tây Ban Nha tiết lộ, bí quyết của Ninh Bình là làm việc khiêm tốn mỗi ngày và sẽ làm tốt hơn để thắng trận kế tiếp.

Bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng Thép Xanh Nam Định thua là vì không tận dụng tốt cơ hội và thủ môn Đặng Văn Lâm chơi quá xuất sắc.