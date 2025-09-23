"Sau trận ra quân chưa như ý, CAHN quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Cebu. Đây là trận đấu quan trọng với chúng tôi, bởi chỉ có chiến thắng mới có thể tiến sâu tại giải", HLV Polking nói.

Về sai sót của thủ thành Nguyễn Filip trong trận gặp Bắc Kinh Quốc An tại AFC Champions League Two 2025/26 mới đây, HLV Polking lên tiếng bảo vệ học trò: "Đúng là có một vài tình huống Nguyễn Filip mất tập trung, song đó cũng là điều khó tránh, là bình thường trong bóng đá.

HLV Polking tin tưởng CAHN giành chiến thắng. Ảnh: T.T

Sau trận đấu đó, tôi nói chuyện và góp ý với Nguyễn Filip. Tôi không nghi ngờ về đẳng cấp của cậu ấy. Với tôi, Nguyễn Filip vẫn là thủ môn số 1 ở CAHN và top đầu tuyển quốc gia hiện tại".

"Tôi luôn hào hứng với việc tham dự các giải quốc tế, muốn đội bóng của mình góp mặt thường xuyên. Bởi ở đó, chúng tôi được gặp các đối thủ lớn, có chuyên môn cao, nhờ đó cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Tất cả những gì đã qua đều sẽ hữu ích với cầu thủ hướng tới hành trình phía trước", HLV Polking chốt lại.

Bên kia chiến tuyến, HLV Glenn Ramos của CLB Cebu (Philippines) đánh giá cao chất lượng đội hình bên phía CLB CAHN, song vẫn bày tỏ quyết tâm giành 3 điểm tại Hàng Đẫy.

“Tôi có xem CAHN thi đấu, gần nhất là trận đấu với chủ nhà Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) tại Cúp C2 châu Á. Họ có chất lượng cầu thủ đồng đều, ngoại binh chất lượng, Tôi ấn tượng nhất với Alan. Đây là tiền đạo rất nguy hiểm. CLB Cebu sẵn sàng đối đầu với đội bóng mạnh nhất V-League thời điểm này. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ và sẽ hướng tới một chiến thắng tại Hàng Đẫy”, HLV Glenn Ramos nói.

CAHN tiếp đón Cebu trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h30 ngày 24/9, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.