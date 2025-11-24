Chiều 24/11, U22 Việt Nam và HLV Kim Sang Sik chính thức hội quân trong đợt tập trung cuối cùng tại Bà Rịa Vũng Tàu chuẩn bị cho SEA Games 33.

Chia sẻ với giới truyền thông, tiền đạo Bùi Vĩ Hào bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được HLV Kim Sang Sik gọi trở lại tuyển U22 Việt Nam sau 8 tháng điều trị chấn thương.

Vĩ Hào hy vọng sẽ có kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp

Ở 2 lần trước tôi không gặp may khi đều vắng mặt trong danh sách cuối cùng. Tôi hy vọng đây có thể là SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Do mới trở lại sau chấn thương, chưa có cảm giác thi đấu tốt nhất, tôi không đòi hỏi bản thân quá nhiều, nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể.

Tại Panda Cup vừa qua, tôi được HLV cho vào sân ít phút nhằm lấy lại cảm giác thi đấu cũng như thể lực sau hành trình dài chấn thương.

Về cơ bản tôi vẫn khá tự tin với mình, vì trước đó cũng tập luyện cùng CLB và có các trận đấu tập đối kháng nội bộ”.

Đánh giá về U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào chia sẻ: “Giải đấu vừa qua toàn đội thi đấu tốt, đoàn kết, nhưng có những điểm yếu cần cải thiện. Quãng thời gian này là để chúng tôi hoàn thiện lối chơi, tạo thêm sự gắn kết hơn nữa.

Ở Panda Cup, U22 Việt Nam chưa tạo ra nhiều cơ hội, khả năng ghi bàn chưa nhạy bén, điều này sẽ được toàn đội rút kinh nghiệm để chơi tốt hơn”.

Vĩ Hào cho biết thêm: “Mục tiêu toàn đội đưa ra giành HCV SEA Games 33. Chúng tôi không áp lực vì đã đi cùng nhau qua nhiều giải đấu, gặt hái được những thành công. Hiện tại U22 Việt Nam tự tin hướng đến Đại hội Thể thao khu vực".

Liên quan tới U22 Việt Nam, ngay sau khi hội quân tại Bà Rịa Vũng Tàu toàn đội đã ra sân và tiến hành tập luyện ngay. Một số cầu thủ vừa tham dự các trận đấu tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia được HLV Kim Sang Sik cho tập hồi phục riêng.

U22 Việt Nam chính thức bước vào đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: Gia Hân

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia và Lao. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia (11/12).