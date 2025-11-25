Vàng SEA Games trong tầm tay

U22 Việt Nam đã hội quân tại Vũng Tàu với danh sách 28 cầu thủ, hướng đến chiếc HCV SEA Games 33. Đây được xem là chỉ tiêu “phải đạt”, nhưng nhìn vào lực lượng hiện có, có thể thấy đó là nhiệm vụ hoàn toàn khả dĩ, thậm chí đang nằm trong tầm kiểm soát của HLV Kim Sang Sik.

Khác với nhiều kỳ SEA Games trước, lần này U22 Việt Nam sở hữu tới 6-7 cầu thủ đã hoặc đang thuộc biên chế đội tuyển quốc gia. Không chỉ “có tên”, họ còn là những người đã được ra sân ở cấp độ cao nhất như Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn, Thanh Nhàn.

U22 Việt Nam đang sở hữu đội hình có chất lượng vượt trội tại SEA Games 33

Đây là nhóm cầu thủ tạo nên trục xương sống và đảm bảo chất lượng chuyên môn vượt trội so với mặt bằng chung khu vực. Phần còn lại của đội hình cũng là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm quốc tế, từng tham dự nhiều giải đấu trẻ trong suốt một năm qua.

Trong khi đó, những đối thủ lớn nhất của Việt Nam lại không bước vào SEA Games 33 với điều kiện thuận lợi. Thái Lan nhiều khả năng không thể triệu tập đội hình mạnh nhất, bởi Thai-League vẫn thi đấu và các CLB không dễ nhả người. Indonesia cũng gặp tình cảnh tương tự khi một số trụ cột đang chơi bóng ở nước ngoài, khả năng được CLB chấp nhận cho về tập trung vẫn còn bỏ ngỏ.

Với ưu thế chuẩn bị dài hơi, lực lượng gần như mạnh nhất và một năm dày đặc thi đấu quốc tế, U22 Việt Nam đang được đánh giá là ứng viên số 1 cho tấm HCV SEA Games 33. Nói không quá, thầy trò HLV Kim Sang Sik hiện tại “không đối thủ” ở sân chơi khu vực.

Nhưng…

Bỏ qua kết quả ở Panda Cup vì lý do thử nghiệm, tuy vậy chính những biểu hiện chuyên môn qua 3 trận đấu đó của U22 Việt Nam mới là điều đáng bàn, ngay cả trong chiến thắng trước U22 Trung Quốc.

Điểm cộng duy nhất có thể nhìn thấy ở các học trò HLV Kim Sang Sik là tinh thần bền bỉ, không chịu khuất phục. Phần còn lại lại của U22 Việt Nam đáng lo ngại hơn rất nhiều. Hàng công của đội tỏ ra nghèo nàn ý tưởng, hiếm tạo ra tình huống phối hợp được luyện tập bài bản để phá vỡ thế phòng ngự đối phương, chưa nói hiệu suất khá thấp.

Nhưng để thành công ở VCK U23 châu Á thì lại khác

Đáng chú ý nhất là hàng thủ, dù sở hữu chiều cao lý tưởng nhất trong nhiều năm qua, nhưng khả năng phòng ngự của các học trò HLV Kim Sang Sik trong các tình huống bóng bổng lại rất tệ.

Hai bàn thua của đội ở Panda Cup đều đến từ những pha treo bóng vào vòng cấm, nơi các hậu vệ tỏ ra lúng túng trong phán đoán điểm rơi và tranh chấp.

Hàng tiền vệ U22 Việt Nam thì thiếu vắng người điều phối nhịp trận, dẫn đến tình trạng bóng luân chuyển lên nửa sân đối phương rồi lại buộc phải chuyền về vì bế tắc trong ý tưởng.

Nhìn tổng thể, với lực lượng hiện tại, SEA Games 33 có thể là một "game dễ" đối với U22 Việt Nam. Nhưng để vươn ra "biển lớn" là VCK U23 châu Á, nơi các đối thủ có nền tảng thể lực, chiến thuật và kỷ luật vượt trội, thì thầy trò HLV Kim Sang Sik cần một cuộc lột xác thực sự về chuyên môn.