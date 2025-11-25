Tại bảng B diễn ra ở Kyrgyzstan, U17 Lào tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại U17 Campuchia 5-1. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của đội bóng trẻ xứ Triệu Voi, trước đó họ đã vượt qua U17 Guam với tỷ số 8-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng đầy thuyết phục.

U17 Lào gây ấn tượng tại giải năm nay - Ảnh: Asean Football

Ở bảng E, U17 Philippines bỏ lỡ thời cơ chiếm ngôi đầu khi bị U17 Bhutan cầm hòa 0-0, dù là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn. Kết quả này khiến cục diện bảng đấu trở nên khó đoán hơn trước lượt trận tiếp theo.

Tại bảng F, U17 Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế bằng chiến thắng 4-0 trước U17 Mông Cổ, qua đó tạm đứng đầu bảng dù các đối thủ đã thi đấu hai trận.

U17 Thái Lan cũng ra quân tưng bừng - Ảnh: Asean Football

U17 Myanmar cũng mang đến màn trình diễn sáng sủa tại bảng G khi lần lượt vượt qua U17 Afghanistan 3-1 và U17 Nepal 4-0 để chiếm ngôi đầu sau hai lượt trận.

U17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C sau hai lượt trận - Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó ở bảng C, U17 Việt Nam tạo ra chiến thắng hủy diệt 14-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana, qua đó vượt mặt U17 Malaysia để tạm giữ ngôi đầu với hiệu số vượt trội.

Các kết quả đồng loạt tích cực cho thấy sự khởi sắc rõ rệt của bóng đá trẻ Đông Nam Á tại giải năm nay.

Xếp hạng bảng B hiện tại

Xếp hạng bảng F hiện tại

Highlights U17 Việt Nam 14-0 U17 QĐ Bắc Mariana:

