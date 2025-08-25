U18 Việt Nam có 32 cầu thủ được triệu tập, trong đó có nhiều gương mặt từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025 như thủ môn Hoa Xuân Tín, hậu vệ Nguyễn Hồng Quang, Lê Tấn Dũng, tiền vệ Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, tiền đạo Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thiên Phú…

Danh sách lần này thiếu khá nhiều cầu thủ hiện đang gặp chấn thương hoặc bận khoác áo CLB chủ quản thi đấu tại V-League và các giải trẻ quốc gia.

U18 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025

Dẫn dắt U18 Việt Nam là HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi. Ông Ikeuchi sinh năm 1961 tại Aichi (Nhật Bản), từng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Fujita (Shonan Bellmare) và khoác áo tuyển Nhật Bản giai đoạn 1981-1985.

U18 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến ngày 19/9, trước khi di chuyển sang Hàn Quốc tham dự giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025, diễn ra từ 21/9 đến 28/9 tại Seoul.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 đội bóng trẻ rất chất lượng gồm: U18 Việt Nam, Seoul FA (tuyển chọn U18 xuất sắc nhất Seoul), K-League U18 All Star (tuyển chọn U18 K-League), Trường THPT Gangneung Jungang – đương kim vô địch giải Trung học Hàn Quốc, Đại học Kanto (Nhật Bản), U18 Johor Darul Ta’zim (Malaysia), U18 Buriram United (Thái Lan) và U18 Zhejiang (Trung Quốc).