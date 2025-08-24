HAGL khô cứng đến... nản

Trận đấu gần nhất giữa HAGL và Hà Nội FC ở vòng 2 LPBank V-League trên sân Hàng Đẫy để lại dư vị chẳng mấy dễ chịu cho khán giả, với một hình ảnh thực sự khô cứng đến... nản của đội bóng phố Núi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, đội bóng nhà bầu Đức lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công, nhằm ít nhất giành được 1 điểm tại Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL vỡ vụn vì các cầu thủ đội khách liên tục nằm sân

Lối chơi đó không sai, nhưng cái cách mà đội khách cố gắng giành điểm mới đáng để nói. HAGL sẵn sàng nằm sân, kéo dài thời gian dù trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu.

Cách chơi ấy rốt cuộc cũng mang về cho HAGL điều mình cần: Không thua, nhờ vậy có được điểm số đầu tiên trong mùa giải 2025/26 hứa hẹn vô cùng khắc nghiệt đối với đội bóng phố Núi.

Những hình ảnh 'thô' đến nản ở Hàng Đẫy thực tế không phải bây giờ mới xuất hiện. Mùa giải trước, HAGL từng đứng đầu V-League về số thẻ phạt, và nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ việc câu giờ, kéo dài trận đấu.

Sự xấu xí đó không chỉ khiến người hâm mộ trung lập lắc đầu, mà còn làm tổn thương chính các cổ động viên trung thành của HAGL – những người vốn luôn tự hào về phong cách riêng của đội bóng phố Núi suốt nhiều năm qua.

Vì bầu Đức hãy chơi bóng đi

Suốt hơn 2 thập niên làm bóng đá, bầu Đức nổi tiếng với độ chịu chơi, mã thượng… Và cũng chính ông chủ của HAGL từng thay đổi diện mạo cho bóng đá Việt Nam bằng lối chơi đẹp mắt với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Vậy mà giờ đây, khi nhìn đội bóng phố Núi liên tục dùng tiểu xảo, lý tưởng của bầu Đức dường như bị phản bội. Điều này chắc chắn không phải là thứ ông chủ HAGL muốn thấy, càng không phải là điều ông đã dành tâm huyết suốt hàng chục năm gây dựng.

Hình ảnh HAGL lúc này bỗng thấy tiếc cho bầu Đức khi đánh mất hoàn toàn bản sắc, những gì mà ông chủ đội bóng phố Núi gầy dựng

HAGL có thể khó khăn về lực lượng, tài chính hay thành tích, nhưng có một thứ không được phép đánh mất: đó là tinh thần đá bóng vì khán giả, vì cái đẹp, vì niềm tự hào mà bầu Đức đã gieo mầm.

Bóng đá là sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng cũng là nơi để khẳng định bản sắc. HAGL cần điểm để trụ hạng, nhưng quan trọng hơn, họ cần lấy lại niềm tin và tình yêu của người hâm mộ bằng những điều mình từng gầy dựng và đeo đuổi.

Và con đường duy nhất để làm được điều đó là hãy quay lại chơi bóng đúng nghĩa – không toan tính vụn vặt, không câu giờ xấu xí. Vì bầu Đức, vì chính lịch sử và niềm tự hào của mình, HAGL hãy chơi bóng, thay vì “diễn” trên sân.