Cần "thay máu"

Dự kiến ngay sau khi V-League khép lại, HLV Kim Sang Sik chính thức công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, hướng tới chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Về mặt lý thuyết, sau khi đã giúp bóng đá Việt Nam giải cơn khát danh hiệu khu vực vào năm 2024, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò buộc phải hướng tới những cột mốc cao hơn.

Tuyển Việt Nam cần hướng đến mục tiêu xa hơn

Và mục tiêu tối thượng của giai đoạn này không gì khác ngoài việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho chiến dịch vòng loại World Cup 2030. Điều này đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam bắt buộc phải bổ sung những nhân tố mới để tính chuyện đường dài.

Thời điểm hiện tại đang được xem là vô cùng "vừa vặn" cho một cuộc chuyển giao thế hệ. Lứa cầu thủ U23 Việt Nam vừa trải qua một giải đấu thành công rực rỡ tại sân chơi châu Á, chứng minh được cả về bản lĩnh lẫn năng lực thực chiến.

Trong bối cảnh hàng loạt công thần thuộc "thế hệ vàng" cũ đã chạm ngưỡng phong độ hoặc gánh chịu gánh nặng tuổi tác, việc thay máu dần dần không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu cấp bách.

Chính vì thế, một bộ phận người hâm mộ và giới chuyên môn đều kỳ vọng HLV Kim Sang Sik sẽ mạnh dạn trao cơ hội những người trẻ, khát khao để tạo ra làn gió mới mang tính đột phá cho lối chơi của tuyển Việt Nam .

Tuy nhiên, nói thay máu thì dễ, làm mới một cách mạnh tay là hai câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi hơn ai hết, HLV Kim Sang Sik hiểu rằng điều người hâm mộ chờ đợi ở tuyển Việt Nam lúc này vẫn là chiến thắng và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup.

Nhưng khó, vì HLV Kim Sang Sik vẫn sẽ dồn toàn lực để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup

Đó là lý do rất khó để nhà cầm quân người Hàn Quốc thực hiện cuộc cách mạng nhân sự quá lớn ở đợt hội quân tới. Sự ổn định vẫn sẽ được đặt lên hàng đầu, nhất là khi ASEAN Cup luôn là giải đấu có áp lực thành tích cực lớn với mọi đời HLV tuyển Việt Nam.

Bộ khung từng vô địch Đông Nam Á 2024 vì thế nhiều khả năng tiếp tục được giữ lại. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm vài gương mặt nhập tịch nhằm tăng sức cạnh tranh cũng là phương án hợp lý hơn cả.

Ngoài ra, tuyển Việt Nam thời gian tới có thể xuất hiện những “gương mặt mới nhưng lại cũ” như Trần Đình Trọng hay Đoàn Văn Hậu, thay vì trao cơ hội cho một tân binh đích thực.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang Sik dù đã được gia hạn hợp đồng cũng không dễ mạo hiểm với chiếc ghế của mình. Bóng đá luôn là cuộc chơi của kết quả, và một thất bại ở ASEAN Cup có thể khiến mọi kế hoạch dài hạn lập tức bị đặt dấu hỏi.

Vì thế, danh sách tuyển Việt Nam sắp tới có thể sẽ mới, nhưng chỉ mới vừa đủ. Bởi vào lúc này, điều HLV Kim Sang Sik cần nhất vẫn là chiến thắng.