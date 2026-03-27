"Áo Heung Min Son từng mặc và tặng cho hai cậu con trai của tôi nhé", HLV Park Hang Seo viết trên trang cá nhân. Hai cậu con trai mà cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói tới là Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải.

Đây là hai món quà rất ý nghĩa khi Son Heung Min từng mặc khi còn thi đấu cho Tottenham Hotspur tại giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại ngôi sao của tuyển Hàn Quốc đang khoác áo Los Angeles FC tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Hai chiếc áo thi đấu có chữ ký của ngôi sao Son Heung Min.

Đáp lại tình cảm và món quà đặc biệt của thầy, Quế Ngọc Hải bình luận: "Con yêu bố, cảm ơn rất nhiều". Cả Văn Hậu và Quế Ngọc Hải đều rất hâm mộ Son Heung Min. Đặc biệt Quế Ngọc Hải luôn tìm cơ hội để được tiếp cận với thần tượng của mình.

Trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam vs Hàn Quốc hồi tháng 10/2023, Quế Ngọc Hải trực tiếp xin chữ ký và chụp ảnh chung với Son Heung Min. Trước đó, Ngọc Hải nhờ trợ lý ngôn ngữ tuyển Hàn Quốc - Jang Jae Mo, hỗ trợ để được gặp ngôi sao số 1 bóng đá xứ Kim Chi sau trận đấu.

Quế Ngọc Hải và thần tượng Son Heung Min.

Trung vệ người Nghệ An cũng từng bắt chước động tác ăn mừng xếp ngón tay tạo dáng kiểu chụp ảnh của ngôi sao Tottenham sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Malaysia ở vòng loại World Cup 2022.