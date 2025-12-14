"Chúng tôi sẵn sàng cho tình huống phải đá luân lưu để phân định thắng thua. Ban huấn luyện chuẩn bị những giáo án, hệ thống thi đấu phù hợp trong những buổi tập vừa qua. Tôi muốn các cầu thủ thi đấu tích cực, thể hiện tốt nhất phẩm chất cá nhân. Với các cầu thủ U22, điều quan trọng là phải tạo cho họ sự tự tin để họ phát triển sự nghiệp", HLV McPherson U22 Philippines cho biết.

HLV McPherson chuẩn bị cho kịch bản đá luân lưu với U22 Việt Nam.

Đánh giá về đối thủ, HLV McPherson nói: "Để hạn chế khả năng của U22 Việt Nam, tôi nghĩ các cầu thủ của mình phải khóa được hàng tiền vệ của họ, không cho đối phương thể hiện kỹ năng kiểm soát và chơi bóng kỹ thuật. Ngoài ra U22 Việt Nam cũng rất mạnh về thể chất. Chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không thay đổi lối chơi, điều quan trọng là các cầu thủ phải tự tin thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi nắm được điểm mạnh yếu của Việt Nam, nhưng họ cũng có điểm yếu để U22 Philippines có thể khai thác".

"Sau thời gian dài chúng tôi mới vào bán kết SEA Games. Kết quả này không phải sự ngẫu nhiên hay may mắn. Các cầu thủ U22 Philippines có thái độ thi đấu tuyệt vời và tinh thần đặc biệt ở hai trận vòng bảng. Chúng tôi có nhiều ngày hồi phục, chuẩn bị cho bán kết. U22 Philippines đang rất hào hứng trước trận gặp U22 Việt Nam", HLV McPherson chốt lại.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

