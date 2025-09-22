Tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại futsal châu Á 2026 với chiến thắng đậm 9-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày ra quân. Ở lượt trận thứ 2 bảng E, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi gặp Trung Quốc.

Các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, tuyển futsal Việt Nam có bàn mở tỉ số. Chỉ trong 3 phút sau đó, Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp, giúp tuyển futsal Việt Nam dẫn trước 3-0.

Tuyern futsal Việt Nam thi đấu áp đảo trước Trung Quốc. Ảnh: VFF

Phút thứ 10, Đa Hải dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành đối phương. Trước khi hiệp 1 khép lại, Thịnh Phát đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 5-0 cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi.

Sang hiệp 2, Trung Quốc chơi tốt hơn, trong khi tuyển futsal Việt Nam có một số tình huống mất bóng từ giữa sân nhưng rất may đối thủ không thể tận dụng để có được bàn thắng.

Trung Quốc chơi ép sân, tạo ra một số cơ hội nhưng thủ thành Phạm Văn Tú của tuyển futsal Việt Nam vẫn chơi xuất sắc.

Phút 33, Thịnh Phát đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 6-0. Ngay sau đó Gu Haitao của Trung Quốc nhận thẻ đỏ rời sân. Chơi hơn người, tuyển futsal Việt Nam có thêm bàn thắng, và người lập công vẫn là Thịnh Phát.

Trước khi trận đấu kết thúc, Trung Quốc có 2 bàn thắng danh dự. Với chiến thắng đậm 7-2, tuyển futsal Việt Nam rộng cửa vào VCK châu Á 2026.

Ngày 24/9, tuyển futsal Việt Nam đấu trận cuối gặp Lebanon.