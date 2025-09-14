HLV Mano Polking xác nhận tiền đạo Alan bị chấn thương cơ bắp, phải nghỉ dài ngày. Tiền đạo chủ lực của CAHN chắc chắn không thể cùng đội sang Trung Quốc trong chuyến làm khách trên sân của Beijing Guoan, trận mở màn AFC Champions League Two 2025/26.

Đây là một tổn thất lớn với CAHN bởi Alan trước khi gặp chấn thương đang có phong độ rất ấn tượng. Chân sút này ghi 5 bàn, 1 kiến tạo sau 3 trận ở V-League, ngoài ra còn ghi 1 bàn ở Cúp CLB Đông Nam Á. Nếu tính cả bàn thắng ghi được ở Siêu cúp quốc gia, Alan hiện có 7 bàn trên mọi đấu trường.

Alan có thể phải nghỉ trong thời gian dài.

Thiếu vắng Alan, HLV Polking sẽ phải có phương án thay thế trong trận gặp Beijing Guoan tới đây. Ngay sau trận thắng 2-1 trước Hải Phòng, CAHN lên đường sang Trung Quốc, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào ngày 18/9.

Thuyền trưởng CAHN đánh giá về đối thủ: "Trận đấu rất khó khăn bởi Beijing Guoan là đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và có chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang có phong độ tốt, tinh thần hưng phấn sau những kết quả tích cực tại V-League. CAHN ra sân với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm thế tốt nhất”.

Tại AFC Champions League Two 2025/26, CAHN cùng bảng với Beijing Guoan (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia) và Tai Po FC (Hong Kong - Trung Quốc). Trong các đội bóng trên, Beijing Guoan được đánh giá cao nhất, từng vào tới bán kết AFC Champions League 2010. Còn tại giải trong nước, đội bóng này 1 lần giành chức vô địch quốc gia, 4 lần vô địch Cúp quốc gia, 2 Siêu Cúp Trung Quốc.