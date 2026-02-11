Độc lạ Nam Định

Bước vào mùa giải 2025/26, Thép xanh Nam Định tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá nhất cho cuộc đua danh hiệu LPBank V-League. Đội bóng thành Nam không chỉ giữ được bộ khung lên ngôi ngôi vô địch mùa trước, mà còn tiếp tục mạnh tay đầu tư với hàng chục ngoại binh được đánh giá có chất lượng, phục vụ tham vọng chinh phục cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế. Trên lý thuyết, đó là hình mẫu lý tưởng của một CLB muốn vươn tầm.

CLB Nam Định hụt hơi ở V-League

Nhưng thực tế lại khác, sau giai đoạn đầu mùa đầy trắc trở, Nam Định buộc phải thay tướng giữa dòng, một quyết định cho thấy sự khủng hoảng về cả chuyên môn lẫn niềm tin. Từ vị thế nhà vô địch, đội bóng thành Nam rơi xuống khu vực đua… trụ hạng.

Đỉnh điểm của sự thất vọng là trận hòa trước Thanh Hóa, nơi Nam Định dẫn trước tới 2-0, trong khi đối thủ chỉ có hơn một đội hình đủ khả năng ra sân vì vấn đề nội bộ, rốt cuộc vẫn chỉ nhận về kết quả chia điểm. Đây là trận hoà thứ 5 và cũng là trận thứ 9 liên tiếp các nhà ĐKVĐ không chiến thắng ở V-League.

Thành tích lọt vào bán kết C1 Đông Nam Á có vẻ đáng khích lệ, nhưng rõ ràng không đủ để xoa dịu người hâm mộ hay nhà tài trợ. Bởi ở sân chơi V-League đang thi đấu bết bát, còn tại Champions League Two - mặt trận chính, họ cũng sớm dừng bước.

Hay vấn đề của bóng đá Việt Nam?

Nhìn vào câu chuyện của Nam Định, cảm giác không hài lòng là dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu đặt trong bức tranh toàn cảnh của bóng đá Việt Nam, những gì đang diễn ra lại không quá bất ngờ. Thực tế nhiều năm qua cho thấy các CLB V-League rất khó cùng lúc theo đuổi hai sân chơi với một mục tiêu cao nhất.

Đây cũng là điều bình thường đối với các CLB Việt Nam trên hành trình muốn khẳng định vị thế ở sân chơi châu lục

Khi phải căng mình cho cả giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục hoặc khu vực, phần lớn các đội bóng buộc phải lựa chọn. Hoặc dồn sức cho V-League, hoặc tập trung cho sân chơi quốc tế, bởi không đủ lực lượng, chưa có nền tảng thể lực lẫn tổ chức để thích nghi với mật độ thi đấu dày đặc. Với Thép xanh Nam Định, dù được đầu tư mạnh, cũng không phải ngoại lệ của quy luật ấy.

Vấn đề không chỉ nằm ở tiền bạc hay số lượng ngoại binh. Nó đến từ hệ thống vận hành, chất lượng giải đấu và năng lực thích ứng của CLB. V-League chưa lọt vào trong nhóm 100 giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, thậm chí còn kém Thai-League về tính cạnh tranh và nhịp độ. Trong môi trường như vậy, việc một đội bóng đột ngột “gồng gánh” nhiều mặt trận cùng lúc rất dễ dẫn tới quá tải.

Thép xanh Nam Định có thể là trường hợp “độc lạ” ở mùa giải này, nhưng thực chất đang phản ánh một vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá Việt Nam. Khi nền tảng chưa đủ vững, đầu tư lớn chưa chắc mang lại thành công tương xứng.

Và chừng nào bài toán hai sân chơi vẫn chưa có lời giải, những cú trượt dài như của Thép xanh Nam Định sẽ còn tiếp diễn cũng như khó gây tiếng vang ở sân chơi châu lục như người hâm mộ mong muốn.