Sau 2 lượt trận tại bảng C, U17 Việt Nam đang đứng đầu BXH với 2 chiến thắng trước U17 Singapore và U17 Quần đảo Bắc Mariana. Thầy trò HLV Cristiano Roland ghi được tổng số 20 bàn thắng và giữ trắng lưới.

Trận đấu tối nay, U17 Việt Nam gặp thử thách đầu tiên tại giải khi đối đầu với U17 Hong Kong. Đội bóng này cho thấy họ không dễ bị bắt nạt khi đánh bại U17 Ma Cao ở trận ra quân và chỉ thua với tỉ số tối thiểu trước U17 Malaysia.

U17 Việt Nam ghi tới 20 bàn thắng sau 2 trận. Ảnh: S.N

Trước trận đấu, HLV Cristiano Roland thể hiện sự thận trọng, ông nói: "Trận gặp Hong Kong rất khó khăn cho U17 Việt Nam. Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều như một trận chung kết. Ban huấn luyện phân tích kỹ đối thủ, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cầu thủ và đặt mục tiêu giành thêm 3 điểm”.

Gặp đối thủ không dễ chơi, nhiều khả năng HLV Cristiano Roland sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm bảo đảm cho một chiến thắng. Điều này cũng là hợp lý bởi các cầu thủ ở đội hình 2 vừa đá ở trận thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 14-0 nên chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi.

U17 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: S.N

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tới sự kỷ luật và chiến thuật tốt giúp U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu ở 2 trận đầu. Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn phải rút ra bài học ở những tình huống chuyển đổi trạng thái, gây sức ép cũng nhưng tránh mắc sai sót ở khu vực giữa sân.

U17 Việt Nam có thể chơi tấn công, nhưng sẽ tính toán phù hợp về cường độ nhằm giữ sức. Ngoài mục tiêu đánh bại 17 Hong Kong, Văn Bách cùng các đồng đội cũng phải tránh thẻ phạt và không dính chấn thương khi vòng loại U17 châu Á 2026 còn 2 trận đấu phía trước.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong lăn bóng vào lúc 19h ngày 26/11 trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam: Xuân Tín; Quang Trường, Việt Anh, Hồng Quang, Tấn Dũng; Đức Nhật, Duy Khang, Hồng Phong, Việt Long; Gia Bảo, Văn Bách

Xem Bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn