Phút 34, Ninh Bình có tình huống tấn công trung lộ, Bùi Tiến Dũng kéo ngã Gustavo trước khi cầu thủ chủ nhà dứt điểm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m và rút thẻ đỏ với trung vệ Thể Công Viettel.

Dù bị dẫn bàn trước và chơi thiếu người sau tình huống này, nhưng đội khách thi đấu kiên cường, có bàn gỡ hòa 1-1, rời sân Ninh Bình với 1 điểm. Lối chơi hợp lý cùng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Thể Công Viettel là điều mà HLV Popov rất hài lòng.

Bùi Tiến Dũng nhận thẻ đỏ. Ảnh: Đ.C

"Tôi tự hào về các học trò của mình. Về thể lực, chiến thuật lẫn tinh thần, các cầu thủ đều thể hiện rất tuyệt vời. Tôi chỉ yêu cầu họ tiếp tục chơi như cách đã thể hiện. Sau tấm thẻ đỏ của Bùi Tiến Dũng, phản ứng của đội là rất tuyệt. Chúng tôi chơi tốt, xứng đáng có bàn gỡ trong khoảng thời gian cuối hiệp. Sau trận này, tôi vẫn tin đội bóng của mình có hàng phòng ngự tốt nhất.

Chúng tôi còn rất nhiều điều cần cải thiện ở mọi khía cạnh của lối chơi. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Đội bóng cần tiến bộ hơn nữa, và tôi tin chắc chúng tôi chơi tốt hơn ở những trận đấu tới", HLV Popov khẳng định.

Bên kia chiến tuyến, HLV Gerard Albadalejo của Ninh Bình đánh giá: "Thể Công Viettel là đội bóng tổ chức rất tốt, họ giữ được cấu trúc rõ ràng, luôn duy trì 2 hàng ngang 4 người làm việc chăm chỉ, rất gắn kết. Đáng tiếc là chúng tôi không ghi được bàn thắng thứ hai để khép lại trận đấu.

Ninh Bình và Thể Công Viettel bất phân thắng bại. Ảnh: Đ.C

Tôi cố gắng thực hiện những thay đổi để tìm kiếm bàn thắng, nhưng phải thừa nhận là sự điều chỉnh hôm nay chưa phát huy hiệu quả. Bình thường, các cầu thủ vào sân đều mang lại đóng góp tích cực, nhưng hôm nay thì không được như vậy. Chúng tôi mắc sai lầm và Thể Công Viettel tận dụng cơ hội để gỡ hòa".

"Chúng tôi hòa 2 trận liên tiếp trước những đối thủ rất mạnh. Hôm nay, ai cũng thấy Thể Công Viettel đối thủ trực tiếp ở nhóm đầu bảng. Đây là một giải đấu đường dài, còn nhiều trận phía trước. Đúng là đội cảm thấy tiếc nuối vì không thắng, nhưng cần rút ra bài học trong những trận cầu như thế này. Tất cả phải tiếp tục nỗ lực, mùa giải vẫn còn rất dài", thuyền trưởng CLB Ninh Bình chốt lại.