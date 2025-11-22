PVF-CAND và HLV Thạch Bảo Khanh quyết định chia tay nhau sau 11 vòng đấu tại LPBank V-League. Tính đến hiện tại, đội bóng này mới chỉ có được 1 chiến thắng, 5 trận hòa và 5 trận thua. Tân binh V-League có 8 điểm, đang đứng ở vị trí thứ 13 BXH, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng 1 điểm.

HLV Thạch Bảo Khanh chia tay PVF-CAND. Ảnh: PVF-CAND

Nhằm cải thiện tình hình, PVF-CAND quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Thạch Bảo Khanh để tìm người phù hợp hơn. Hiện PVF-CAND đang liên hệ với HLV Nguyễn Thành Công - cựu thuyền trưởng Hà Tĩnh, làm người dẫn dắt đội bóng.

Trong quá khứ, HLV Thành Công từng không ít lần nhận nhiệm vụ “chữa cháy” cho cho những đội bóng gặp khó trong cuộc đua trụ hạng. Nếu dẫn dắt PVF-CAND, chiến lược gia sinh năm 1977 có màn tái xuất sau gần nửa năm nghỉ ngơi.