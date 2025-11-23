Ông Kim Sang Sik “quay xe”

Tưởng chừng như cánh cửa dự SEA Games 33 đã khép lại với Trần Thành Trung khi anh không có tên trong danh sách U22 Việt Nam tham dự Panda Cup – giải đấu được xem như cuộc tổng duyệt quan trọng nhất của HLV Kim Sang Sik cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Sự vắng mặt ấy lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán: Thành Trung không phù hợp với triết lý mà chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng, hay khả năng hòa nhập với đồng đội chưa đạt yêu cầu, bên cạnh vấn đề thể trạng.

Trần Thành Trung được trao cơ hội trở lại

Nhưng ngay khi U22 Việt Nam trở về từ Trung Quốc, HLV Kim Sang Sik đưa ra quyết định khiến nhiều người ngạc nhiên: bổ sung Trần Thành Trung vào danh sách hội quân, cùng Lê Phát, Đức Việt cho chuyến tập huấn cuối cùng trước khi chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức đến Thái Lan.

Vì đâu?

Lý do đầu tiên và dễ thấy nhất nằm ở việc U22 Việt Nam chịu tổn thất lớn sau Panda Cup khi Văn Trường dính chấn thương. Sự vắng mặt của tiền vệ này khiến tuyến giữa mất đi nhân tố điều tiết quan trọng, buộc HLV Kim Sang Sik phải nhanh chóng tìm phương án bổ sung. Trong bối cảnh không còn nhiều lựa chọn, Thành Trung trở thành phương án hợp lý để lấp vào khoảng trống ấy.

Nhưng lý do quan trọng hơn lại nằm ở vấn đề mang tính chiến thuật. Không chỉ ở Panda Cup, U22 Việt Nam bộc lộ sự hạn chế đáng kể trong việc triển khai tấn công. Khả năng phát động từ tuyến dưới, liên kết trung tuyến hay tạo ra những tình huống mở bóng có chiều sâu đều chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhìn quanh, HLV Kim Sang Sik không tìm thấy gương mặt nào đủ phù hợp để thực hiện hóa những ý tưởng tấn công đưa ra với U22 Việt Nam.

Sau khi HLV Kim Sang SIk mất Văn Trường và U22 Việt Nam thiếu 1 cầu thủ sáng tạo nơi hàng tiền vệ

Ở khía cạnh này, Trần Thành Trung sở hữu những tố chất mà U22 Việt Nam đang thiếu: tư duy chơi bóng hiện đại, kỹ năng cơ bản tốt, khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp và đặc biệt là nhãn quan chiến thuật đủ để tạo ra bước chuyển từ phòng ngự sang tấn công để đang được kỳ vọng là “chìa khóa” mở ra những đợt lên bóng sắc nét hơn cho U22 Việt Nam.

Nói như thế không có nghĩa tiền vệ Việt kiều này sẽ nhanh chóng giành được vị trí trong đội hình U22 Việt Nam, thậm chí nếu chẳng muốn nói cần nỗ lực hơn so với những lần được trao cơ hội trước đây một khi muốn dự SEA Games 33.

Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội trở lại cho tiền vệ này để mở ra hy vọng đối với cá nhân Trần Thành Trung sau vài tháng về Việt Nam chơi bóng chưa quá nhiều ấn tượng.