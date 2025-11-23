Cầu thủ U17 Việt Nam 'oẳn tù tì' đá penalty
Các cầu thủ trẻ U17 Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với khán giả ở trận thắng đậm U17 Singapore 6-0 ngày mở màn vòng loại U17 châu Á 2026.
U17 Việt Nam ra quân tưng bừng tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 bằng chiến thắng 6 không gỡ trước U17 Singapore, tối ngày 22/11 trên sân PVF.
U17 Hồng Kông (TQ) mở màn ấn tượng tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 với chiến thắng 2-0 trước U17 Ma Cao (TQ).
Minh Vương ghi bàn đẹp mắt, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 cho Trường Tươi Đồng Nai trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cùng tấm vé vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26.