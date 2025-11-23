u17 viet nam 13.JPG
U17 Việt Nam mở màn vòng loại U17 châu Á 2026 bằng trận gặp U17 Singapore trên sân PVF (Hưng Yên), tối 22/11.
u17 viet nam 2.JPG
Ngay ở phút thứ 4, Đại Nhân đột phá và bị hậu vệ U17 Singapore phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U17 Việt Nam. 
u17 viet nam 14.JPG
Các cầu thủ trẻ chơi "oẳn tù tì" xem ai được đá 11m.
u17 viet nam 6.JPG
Trên chấm 11m, Đại Nhân không mắc sai lầm, mở tỷ số trận đấu.
u17 viet nam 7.JPG
Phút 25, tiền vệ Nguyễn Lực có đường chuyền vượt tuyến để Sỹ Bách băng lên dứt điểm bị thủ môn Ilhan Rezal cản phá. Tiền đạo mang áo số 20 lập tức xử lý và dứt điểm bồi nâng tỷ số lên 2-0.
u17 viet nam 8.JPG
U17 Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ.
u17 viet nam 10.JPG
Hàng thủ U17 Singapore lúng túng trước những pha hãm thành của đội chủ nhà.
u17 viet nam 3.JPG
U17 Việt Nam có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu.
u17 viet nam 16.JPG
Trước khi hiệp 1 khép lại, tỉ số là 3-0 cho U17 Việt Nam.
u17 viet nam 12.JPG
Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục chơi ép sân, không cho đối thủ có cơ hội rút ngắn tỉ số.
u17 viet nam 5.JPG
Mạnh Quân có một trận đấu rất ấn tượng.
u17 viet nam 4.JPG
Màn ăn mừng nhiều cảm xúc của các cầu thủ trẻ.
u17 viet nam 11.JPG
Chiến thắng chung cuộc 6-0 mang về 3 điểm xứng đáng với U17 Việt Nam.

Thầy trò HLV Cristiano Roland cảm ơn sự cổ vũ nhiệt thành của các CĐV.