Chiến thắng quan trọng và Rio Ngumoha

Nếu cần một con số để tóm gọn di sản đang được Arne Slot viết tiếp tại Anfield sau khi Jurgen Klopp rời đi, thì đó là tỷ lệ 39/40 trận Liverpool ghi bàn tại Premier League kể từ lúc ông nắm quyền (98%).

Bản sắc “không im tiếng” trên hàng công biến Liverpool thành cỗ máy tấn công bền bỉ bậc nhất châu Âu.

Liverpool có chiến thắng quan trọng. Ảnh: LFC

Trước Newcastle, công thức ấy lại được chứng minh, dù bằng một kịch bản khó ai ngờ tới: bàn thắng ở phút bù giờ thứ mười, từ một thiếu niên chưa đủ tuổi lái xe.

Rio Ngumoha, 16 tuổi và 361 ngày, chỉ mất vài phút trên sân – vào thay Cody Gakpo – để in dấu vào lịch sử.

Pha dứt điểm quyết định giúp Liverpool giành trọn 3 điểm và đưa cậu vào biên niên sử đội chủ sân Anfield: cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho The Kop ở Ngoại hạng Anh.

Kỷ lục của Ben Woodburn bị xô đổ (17 tuổi 45 ngày), và người ta không thể không nhớ lại Wayne Rooney năm 2002, cũng ở tuổi 16, từng làm rung chuyển Ngoại hạng Anh.

Ngày đó, Rooney nhỏ hơn 1 ngày tuổi so với Ngumoha hiện tại, ghi bàn ấn định chiến thắng cho Everton trước Arsenal hùng mạnh.

Sự xuất hiện của Ngumoha gợi lại hình ảnh Liverpool thời kỳ đầu của Jurgen Klopp – nơi những gương mặt trẻ như Alexander-Arnold bước lên sân khấu lớn (anh hiện đã sang Real Madrid).

Nhưng ở Slot, điều đó còn mang sắc thái khác: đây là lời nhắc nhở rằng sức sống mới của Liverpool không chỉ đến từ các bản hợp đồng hay hệ thống pressing tinh chỉnh, mà còn từ niềm tin vào thế hệ kế tiếp.

Bàn thắng của một cậu nhóc 16 tuổi trong phút bù giờ thứ 10 là minh chứng cho tinh thần “không bao giờ bỏ cuộc” – DNA của Liverpool. Một tuần trước đó, người hùng là Federico Chiesa tưởng như bỏ đi.

Ngumoha trải qua khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: LFC

Giá trị Hugo Ekitike

Nếu chỉ dừng lại ở kịch bản cổ tích của Ngumoha, người ta sẽ bỏ lỡ một chi tiết quan trọng: Hugo Ekitike đang từng bước trở thành một mảnh ghép then chốt trong công trình Slot.

Sau 3 trận chính thức, 3 bàn thắng: Siêu cúp Anh, vòng mở màn Premier League 2025/26, và giờ là tại St. James’ Park.

Đó không còn là sự tình cờ hay may mắn, mà là chuỗi bằng chứng về khả năng thích nghi và bản năng sát thủ của tiền đạo người Pháp.

Ekitike không phải mẫu tiền đạo hào nhoáng. Anh không tạo ra những pha solo như siêu sao, cũng không sống bằng hào quang cá nhân. Điều Slot tìm thấy ở anh là sự giản dị, nhưng hiệu quả.

Trước Newcastle, bàn thắng ngay những giây đầu hiệp 2 đến từ pha di chuyển thông minh vào khoảng trống, cú ra chân gọn gàng gần sát vòng cấm.

Cứ thế, Ekitike đưa Liverpool đến những khoảnh khắc then chốt, một cầu thủ biết chọn thời điểm để tỏa sáng.

Sau khi chia tay Darwin Nunez, Slot và các quan chức Liverpool cho thấy giải pháp Ekitike là hợp lý. Đắt nhưng xắt ra miếng.

Cho đến lúc này, Ekitike đang mang đến cho Slot lời giải đáng tin cậy. Anh là mẫu trung phong phù hợp cho hệ thống pressing có kiểm soát: đủ mạnh để tranh chấp, đủ nhanh để khai thác khoảng trống, và biết tận dụng cơ hội.

Ekitike chinh phục bóng đá Anh đầy ấn tượng. Ảnh: LFC

Những phẩm chất này biến Ekitike thành một mắt xích mà hàng công Liverpool khó có thể thiếu, dù trước mùa giải, nhiều người còn xem anh chỉ như phương án xoay tua.

Giữa điểm sáng Ngumoha và giá trị Ekitike, vẫn còn điều đọng lại: Liverpool tiếp tục phơi bày điểm yếu phòng ngự – vốn bị Crystal Palace khai thác trong trận Siêu cúp Anh.

Ba trận đầu mùa, 6 bàn thua. Trước Newcastle, Liverpool thậm chí thủng lưới 2 lần liên tiếp khi đối thủ chỉ còn 10 người trên sân.

Điều này rất khó chấp nhận với đội bóng chỉ nhận trung bình 0,98 bàn thua/trận mùa trước.

Cuối tuần này là Arsenal (22h30 ngày 31/8), cuộc đọ sức giữa hai ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Premier League 2025/26. Slot phải ngay lập tức lấp kín những lỗ hổng nơi phòng ngự.