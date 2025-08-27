Real Madrid giành trọn 6 điểm ở 2 trận đầu La Liga 2025/26. Thuyền trưởng Xabi Alonso bày tỏ sự hài lòng về các học trò của mình sau trận thắng 3-0 trên sân của Oviedo, với Mbappe lập cú đúp và bàn còn lại của Vinicius.

Vinicius rất hung hăng khi bị CĐV Oviero khiêu khích. Ảnh: X Mister Seitan

Dù vậy, theo MB, anh chàng Vinicius đã bị Xabi Alonso mắng trước toàn đội, bất kể góp công 1 kiến tạo (cho Mbappe) cũng như là người ấn định chiến thắng 3-0 cho Real Madrid, sau khi vào sân thay Rodrygo ở phút 63.

Lý do, Vinicius có hành động trả đũa và thái độ thiếu kiềm chế khi bị CĐV Oviedo khiêu khích. Rất may sau cử chỉ giơ 2 ngón tay được cho là giễu chủ nhà chỉ là đội hạng 2, Mbappe kịp bịt miệng Vinicius để tránh đồng đội buông lời trả đũa có thể ăn phạt.

Mbappe phải bịt miệng đồng đội lại để tránh buông lời thiếu suy nghĩ. Ảnh: X Troll Football

Vinicius có tài năng trên sân cỏ, nhưng tính khí khá bốc đồng, hay ăn thua đủ với các CĐV gây ra những rắc rối không đáng có. Đây là điều mà Real Madrid rất không hài lòng về chân sút này.

Xabi Alonso có vẻ quyết rèn cái tính khí của Vinicius nên đã không ngại chỉ trích anh ngay trước toàn đội. MB thích dẫn nguồn tin thân cận từ Bernabeu, cho biết thuyền trưởng Real Madrid cảnh báo anh đừng có hành động gì gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến đội bóng.

Xabi yêu cầu học trò chỉ tập trung chuyên môn, không hành động xốc nổi ảnh hưởng đội bóng. Ảnh: X Real Madrid HQ

“Tôi sẽ không chấp nhận thái độ như thế một lần nữa”, Xabi cảnh báo. Vinicius được cho ngạc nhiên trước sự gay gắt của Xabi Alonso, nhưng ý thức vị thuyền trưởng đang làm mạnh tay, để cả đội tập trung hoàn toàn vào chuyên môn.

Xabi yêu cầu tính kỷ luật cao và sự cam kết ở mọi khía cạnh của dàn sao Real Madrid. Ông cần sự hòa thuận trong phòng thay đồ với dàn sao nhiều cá tính.

Việc Xabi để Vinicius dự bị ở trận Real Madrid 3-0 Oviedo, cho Rodrygo đá chính cũng là lời cảnh báo chung, không ai chắc suất trong đội hình và mọi người đều phải nỗ lực hết sức.