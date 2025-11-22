Ghi bàn: Đại Nhân (4'), Sỹ Bách (25'), Minh Thủy (38'), Nguyễn Lực (64'), Mạnh Quân (68', 89')
Đội hình xuất phát
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thủy (8), Lê Trọng Đại Nhân (Mạnh Quân 46'), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (Ngọc Sơn 46'), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).
U17 Singapore: Ilhan Rezal (1), Aaryan Hermi (2), Zharfan Zainal (3), Aiman Shah (4), Ayden Syaifuallah (5), Muhammad Zaki (6), Elijah Srinivasa (7), Vedant Raj (10), Erdy Thaqib (11), Caden Pereira (17), Izzan Farid (21).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 6-0 trước U17 Singapore. Thầy trò HLV Cristiano Roland có màn ra quân tưng bừng ở bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
89'
Mạnh Quân lập cú đúp, 6-0 cho U17 Việt Nam
Từ sai lầm của thủ môn U17 Singapore, đồng đội chuyền bóng để Mạnh Quân xử lý khéo léo loại bỏ "người gác đền" Ilhan Rezal rồi thoải mái sút tung lưới đối thủ lần thứ 6.
84'
Bị dẫn trước với cách biệt 5 bàn, U17 Singapore sa sút tinh thần, trong khi U17 Việt Nam thi đấu chậm và chắc để giữ sức cho 4 trận đấu tiếp theo.
76'
HLV Roland tiếp tục rút các trụ cột ra nghĩ dưỡng sức chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sau đây chỉ hai ngày.
69'
Mạnh Quân đem về bàn thắng thứ 5 cho U17 Việt Nam
Hoàng Việt đột phá từ cánh trái và bị Aaryan Hermi phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức cho U17 Việt Nam được hưởng phạt đền. Từ khoảng cách 11m, tiền đạo vào sân thay người Mạnh Quân không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 5.
64'
Nguyễn Lực nâng tỷ số lên 4-0
U17 Việt Nam có pha dàn xếp đá phạt đầy hiện đại để Nguyễn Lực từ tuyến hai băng lên dứt điểm tung lưới U17 Singapore lần thứ 4.
59'
Cơ hội hiếm hoi dành cho U17 Singapore kể từ đầu trận từ pha phá bóng không tốt của hậu vệ U17 Việt Nam. Dù vậy, tình huống dứt điểm của Izzan Farid không làm khó thủ môn Xuân Hòa.
Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đang dẫn trước U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 10.
50'
Sỹ Bách đột phá bên cánh phải rồi chuyền bóng khiến cầu thủ Singapore suýt "đốt đền", Ngọc Sơn vừa vào sân dứt điểm trúng người thủ môn Ilhan Rezal.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Trước lịch thi đấu dày đặc, 2 ngày một trận, HLV Roland quyết định rút Đại Nhân và Văn Dương ra nghỉ giữ sức, tung Mạnh Quân và Ngọc Sơn vào thế chỗ.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 3-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà U17 Việt Nam.
43'
U17 Việt Nam vẫn đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, dẫn trước với cách biệt 3 bàn giúp đội chủ nhà chơi càng thong dong hơn.
38'
Minh Thủy đem về bàn thắng thứ 3 cho U17 Việt Nam
Minh Thủy phối hợp hết sức ăn ý với Đại Nhân trước khi dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland.
32'
Pha tổ chức tấn công bài bản của U17 Việt Nam, quả tạt ra của đồng đội là rất thuận lợi nhưng Văn Dương thực hiện cú đặt lòng quá đơn giản vào trúng chân hậu vệ U17 Singpare.
25'
Sỹ Bách nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam
Tiền vệ Nguyễn Lực có đường chuyền vượt tuyến để Sỹ Bách băng lên dứt điểm bị thủ môn Ilhan Rezal cản phá. Tiền đạo mang áo số 20 lập tức xử lý và dứt điểm bồi nâng tỷ số lên 2-0.
15'
Dẫn trước từ sớm giúp các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu càng thoải mái và tự tin hơn trước đội bóng trẻ đến từ quốc đảo Sư tử.
7'
Thêm một cơ hội dành cho U17 Việt Nam, Nguyễn Văn Dương dứt điểm đưa bóng đập vào người cầu thủ Singapore đi hết đường biên ngang. Ở quả phạt góc sau đó, đội chủ nhà bảng C có cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt nhưng Mạnh Cường có pha dứt điểm đi vọt xà trước khung thành trống.
4'
Đại Nhân mở tỷ số trên chấm 11m
Đại Nhân đột phá và bị hậu vệ U17 Singapore phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U17 Việt Nam. Trên chấm 11m, đích thân tiền đạo mang áo số 9 kết thúc chính xác mở tỷ số trận đấu.
19h00
Trọng tài chính người Philippines - ông Clifford Daypuyat thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U17 Singapore mặc trang phục màu đỏ.
18h30
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
17h50
Nhận định trước trận
Vòng loại U17 châu Á 2026 hứa hẹn nhiều bất ngờ khi 38 đội tuyển bước vào cuộc đua khốc liệt để tranh 7 tấm vé trực tiếp dự VCK. Cùng với đó, 9 đội đã chắc suất tham dự, trong đó có chủ nhà Saudi Arabia và sáu đội lọt vào tứ kết giải U17 châu Á 2025.
Bảng C - nơi có U17 Việt Nam được chú ý đặc biệt với sự góp mặt của Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc) và Quần đảo Bắc Mariana. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa sức nhưng đòi hỏi sự tập trung tối đa ngay từ lượt mở màn.
Chuẩn bị cho chiến dịch này, U17 Việt Nam đã có chuyến tập huấn bổ ích tại Nhật Bản, thi đấu ba trận giao hữu để rà soát đội hình. Những trải nghiệm quý giá đó sẽ được kiểm chứng khi thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào trận gặp U17 Singapore - đội bóng cũng có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không có lực lượng mạnh nhất vì vướng lịch thi đấu nội bộ.
Trận ra quân hứa hẹn là bước tạo đà quan trọng cho hành trình hướng đến VCK của U17 Việt Nam.