Thắng đậm U17 Singapore 6-0, U17 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U17 châu Á 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết: “Tôi hài lòng về kết quả cũng như màn thể hiện của đội. Chúng tôi đạt mục tiêu 3 điểm trong trận ra quân, và quan trọng là trạng thái nhập cuộc của U17 Việt Nam tốt, giữ được trạng thái đó trong 90 phút. Tôi nghĩ với cầu thủ trẻ thì điều đó rất quan trọng. Các em làm tốt, nhưng cần phải tiếp tục hướng tới trận sau.

Hôm nay, điều đầu tiên tôi nghĩ các cầu thủ trẻ sẽ có những tình huống hỏng, sai sót, nhưng đó là bình thường. Dĩ nhiên chúng tôi có sự chuẩn bị cho những tình huống như vậy, và đội phải rút ra bài học. U17 Việt Nam xứng đáng có 3 điểm. Chúng tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều sau trận đấu này”.

HLV Cristiano Roland cùng các cầu thủ ăn mừng chiến thắng. Ảnh: S.N

Không chỉ có những đánh giá cao về chuyên môn với các cầu thủ, HLV Cristiano Roland cũng dành những lời khen về tinh thần tập thể, đoàn kết của đội bóng.

“Với tôi, sự đoàn kết, đồng đội và tinh thần dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu. Khi các em hát quốc ca, họ hiểu được rõ nhất mình phải chiến đấu như thế nào vì người hâm mộ. Tôi luôn động viên các cầu thủ khi vào sân phải chiến đấu với động lực lớn nhất, kể cả khi cùng nhau ăn mừng bàn thắng cũng phải thể hiện nét văn hóa, gắn kết và tạo sức mạnh cho đội bóng”, thuyền trưởng U17 Việt Nam nhấn mạnh.

Về sự chuẩn bị cho các trận tiếp theo tại giải, HLV Cristiano Roland cho biết: “Cường độ thi đấu 5 trận trong 10 ngày thực sự là một nỗi lo, nhưng U17 Việt Nam có sự chuẩn bị và luôn sẵn sàng. Tôi nói với đội rằng trận này cầu thủ đá chính nhưng trận khác có thể thay đổi”.

U17 Việt Nam thắng xứng đáng. Ảnh: S.N

Bên kia chiến tuyến, HLV Ashraf Ariffin của U17 Singapore thừa nhận U17 Việt Nam rất mạnh, ông nói: “Chúng tôi nhận bàn thua sớm nên gặp bất lợi về thế trận. Tuy nhiên đây là một phần của sự phát triển. Các cầu thủ học hỏi được nhiều sau những trận đấu như này. U17 Việt Nam là đội bóng rất mạnh, các cầu thủ chơi ăn ý, quen sân thi đấu. Thua trận này, U17 Singapore càng phải làm tốt hơn cho những trận tiếp theo”.