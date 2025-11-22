Trong bản giải trình dài 64 trang của FIFA, sau khi Ủy ban Kháng cáo bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan, có một chi tiết lạ.

Ở trang 7 của bản giải trình, FIFA liệt kê thời điểm 7 cầu thủ nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Malaysia, diễn ra trong tháng Ba và tháng Sáu.

Figueiredo có hộ chiếu ngay trong ngày nộp đơn xin quốc tịch. Ảnh: Malaysia NT

FIFA nêu rõ: “Đơn xin nhập tịch của Gabriel Palmero được ghi ngày 17/3, Hector Hevel là ngày 18/3. Hồ sơ của Facundo Garces ghi ngày 1/6.

Trong khi đó, đơn của Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đều ghi ngày 3/6”.

Ở trang 8, FIFA công bố thời điểm 7 cầu thủ nhận hộ chiếu Malaysia, đồng nghĩa đã được công nhận là công dân của nước này.

Theo đó, hồ sơ của Hevel, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal được phê duyệt ngay trong ngày nộp đơn.

FIFA cho biết Hevel nhận hộ chiếu đề ngày 18/3, còn Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal đều có hộ chiếu đề ngày 3/6.

Palmero nhận hộ chiếu một ngày sau khi nộp đơn (ngày 18/3), còn Garces phải chờ hai ngày, được phê duyệt vào 3/6.

Ngày 3/11 vừa qua, Ủy ban Kháng cáo của FIFA giữ nguyên án phạt đối với FAM và yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức về quy trình nội bộ của liên đoàn.

Vụ việc xoay quanh hồ sơ giả mạo được nộp để xin nhập tịch cho 7 cầu thủ kể trên.

Các điều tra viên FIFA phát hiện tài liệu FAM gửi lên khẳng định ông bà của các cầu thủ được sinh ra tại các vùng lãnh thổ Malaysia.

Tuy nhiên, hồ sơ dân sự thu thập trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy điều đó là không chính xác.

Ủy ban Kháng cáo bác bỏ lập luận rằng FAM và các cầu thủ đã hành động “thiện chí”, nên giữ nguyên án phạt mà FIFA đưa ra hồi tháng Chín.

Trong diễn biến khác, nhiều người viết thư với mong muốn Bộ Thanh niên và Thể thao sa thải tất cả các thành viên FAM.

Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết: “Tôi không thể sa thải các quan chức FAM, sự can thiệp của chính phủ có nguy cơ bị FIFA xử phạt nặng hơn”.