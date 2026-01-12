U23 Thái Lan nuôi hi vọng vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 sau trận hoà quý giá 1-1 trước U23 Iraq. Dù cơ hội vào tứ kết là rất nhỏ nhưng đoàn quân của HLV Thawatchai tin tưởng mình có thể đánh bại U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng D để lách qua khe cửa hẹp.

“Tôi muốn cảm ơn tới các cầu thủ vì họ chiến đấu tới những phút cuối cùng. Tuy nhiên, U23 Thái Lan cũng mắc phải sai lầm ở tình huống dẫn đến phạt đền. Đây là điều mà toàn đội phải rút ra bài học cho những trận đấu tới.

HLV Thawatchai khẳng định U23 Thái Lan còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: FAT

Chúng tôi bị dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ không bỏ cuộc. Thành quả là U23 Thái Lan có 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Mục tiêu của chúng tôi là vào tứ kết của giải đấu. Tôi khẳng định cơ hội của U23 Thái Lan vẫn còn, và chắc chắn toàn đội chiến đấu hết khả năng ở trận gặp U23 Trung Quốc", HLV Thawatchai nhấn mạnh.

Sau 2 lượt đấu, U23 Thái Lan xếp cuối BXH với 1 điểm, trong khi U23 Trung Quốc đứng đầu với 4 điểm. Đội bóng xứ Chùa vàng cần thắng U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối (18h30 ngày 14/1) là có vé đi tiếp.

"Đến lúc này tôi vẫn cảm thấy tiếc vì U23 Thái Lan có thể vượt lên dẫn bàn ở những phút cuối trận, nhưng thủ môn U23 Iraq chơi quá hay ở trận đấu này. U23 Iraq cũng có nhiều cơ hội. Hai đội đều chơi tốt.

Chúng tôi tham dự VCK U23 châu Á với đội hình trẻ, nhiều ngôi sao đang lên, và tất cả đều làm tốt ngoài mong đợi. Tuy nhiên, sức mạnh của U23 Thái Lan là sự đoàn kết. Ở cả hai trận vừa qua các cầu thủ cho thấy sự trưởng thành của mình", thuyền trưởng U23 Thái Lan đánh giá.

"Ít nhất U23 Thái Lan phải vào tứ kết. Về đối thủ cuối vòng bảng, chúng tôi từng gặp U23 Trung Quốc trước đây. Họ là một đội mạnh, có nhiều cầu thủ thể hình tốt, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi có hy vọng, thậm chí là một phần trăm, cũng sẽ chơi hết sức để giành chiến thắng", HLV Thawatchai chốt lại.