"U23 Saudi Arabia là một đội bóng mạnh, lại có lợi thế chủ nhà. Qua các buổi phân tích, chúng tôi cũng nhận thấy hàng công của đội bóng này rất khéo, nhanh và kỹ thuật", tiền vệ Phi Hoàng cho biết.

Trước trận gặp U23 Saudi Arabia, Phi Hoàng tiết lộ điều HLV Kim Sang Sik dặn dò kỹ U23 Việt Nam: "HLV nói chúng tôi phải đặc biệt lưu ý các mũi tấn công từ hai cánh của đối phương".

Ở thế không còn gì để mất vì buộc phải thắng đậm để hi vọng đi tiếp, U23 Saudi Arabia gần như sẽ dâng cao đội hình chơi tấn công. U23 Việt Nam không e ngại đối thủ, nhưng cũng cần chơi chắc chắn, an toàn nơi hàng phòng ngự.

Phi Hoàng cùng các đồng đội sẵn sàng cho trận gặp U23 Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Với một cầu thủ lên cao như Phi Hoàng, anh phải thường xuyên lui về hỗ trợ các hậu vệ, đặc biệt là khâu đánh chặn từ xa, áp sát cầu thủ U23 Saudi Arabia nhằm hạn chế những pha tạt bóng bổng.

"U23 Việt Nam rất tập trung và tập luyện với tinh thần rất cao, cố gắng hạn chế các điểm mạnh của đối thủ. Bản thân tôi đang có thể trạng tốt và sẵn sàng cho trận đấu. U23 Việt Nam quyết thắng trận này", Phi Hoàng khẳng định.

Với việc Thanh Nhàn hoàn toàn bình phục chấn thương, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, cùng việc dễ tính toán hơn khi thay người, biến hóa lối chơi. Dù chỉ cần một trận hòa là đủ đi tiếp với ngôi đầu bảng, nhưng Đình Bắc và các đồng đội sẽ chắt chiu cơ hội để có thể đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng vào lúc 23h30 ngày 12/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn