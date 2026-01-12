Cửa rất rộng

Giành trọn 6 điểm sau hai trận, U23 Việt Nam đang nắm trong tay lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chỉ cần không thua, hoặc thậm chí thua (tỷ số thấp) là lấy vé đi tiếp.

Ngay cả trong kịch bản xấu hơn, nếu trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan kết thúc với tỷ số hòa, hoặc đội bóng Trung Á giành chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng 1/8.

Cơ hội vào tứ kết rộng mở với Văn Khang và các đồng đội

Dĩ nhiên, đối đầu U23 Saudi Arabia trên sân nhà chưa bao giờ là thử thách dễ chịu. Đội bóng Tây Á sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ cao và lối chơi giàu năng lượng, đặc biệt nguy hiểm khi được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì U23 Việt Nam đã thể hiện trong hai trận đấu trước, cơ hội vẫn nằm trọn trong tay đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam không thắng nhờ may mắn đơn thuần, mà bằng sự lì lợm, khả năng chịu đựng áp lực và biết cách kết liễu đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Chính điều đó giúp đội bóng trẻ Việt Nam bước vào lượt trận cuối với tâm thế chủ động hơn hẳn so với U23 Saudi Arabia, vốn bắt buộc phải chiến thắng

Cần là chính mình

Chiến thắng trước U23 Jordan được xem là màn trình diễn hay nhất của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Đó là trận đấu mà các cầu thủ chơi tự tin, gắn kết và kiểm soát tốt cảm xúc. Tuy nhiên, nhìn lại chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan của đội bóng áo đỏ, vẫn còn không ít vấn đề lộ ra, đặc biệt trong cách nhập cuộc và tổ chức phòng ngự.

Những sai sót ấy dường như không xuất phát từ năng lực chuyên môn, mà đến từ yếu tố tâm lý. Sau khởi đầu hưng phấn, U23 Việt Nam đã có thời điểm bị “ngợp” trước lối chơi tấn công giàu tốc độ và sức mạnh của Kyrgyzstan. Hệ quả là hàng thủ mắc lỗi liên tiếp trong những phút đầu trận, đội hình bị kéo giãn và không còn giữ được sự chủ động cần thiết.

Nhưng U23 Việt Nam cần là chính mình

Đó là bài học rõ ràng trước khi đối đầu U23 Saudi Arabia. Muốn giành chiến thắng, hoặc tối thiểu là đạt kết quả đủ để đi tiếp, U23 Việt Nam buộc phải trở lại mặt đất, gạt bỏ cảm giác thỏa mãn sau hai chiến thắng đầu tiên. Sự tỉnh táo, kỷ luật chiến thuật và niềm tin vào lối chơi đã được xây dựng mới là chìa khóa then chốt.

Là chính mình không có nghĩa là chơi an toàn hay co cụm phòng ngự. Đó là việc giữ được bản sắc: phòng ngự tập trung, chuyển trạng thái nhanh, tận dụng tốt các tình huống cố định và quan trọng hơn cả là sự tự tin trong từng pha xử lý cuối cùng. Và lúc đó, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến chiến thắng thứ 3, giành vé vào tứ kết.

