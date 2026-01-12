Trước lượt cuối vòng bảng (bảng A), U23 Việt Nam dẫn đầu BXH với 6 điểm, trong khi U23 Saudi Arabia có 3 điểm đứng ở vị trí thứ 3. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần 1 trận hòa là giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng, trong khi U23 Saudi Arabia phải thắng đậm và chờ đợi kết quả thuận lợi ở cặp U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan.

Dù hòa là vào tứ kết nhưng U23 Việt Nam sẽ hướng đến một trận thắng trước U23 Saudi Arabia. Thực tế cho thấy đội chủ nhà không phải là đối thủ mà Đình Bắc và các đồng đội phải quá e ngại. Họ chỉ có trận thắng tối thiểu trước U23 Kyrgyzstan dù chơi hơn người từ hiệp 1, và thua 2-3 khi đối đầu với U23 Jordan – bại tướng của U23 Việt Nam.

Đình Bắc và các đồng đội thi đấu rất tự tin. Ảnh: AFC

Điểm chung trong hai trận đấu này của U23 Saudi Arabia là thiếu các phương án tấn công gây áp lực lớn, tuyến giữa không cầm được nhịp và đặc biệt là những sơ hở nơi hàng phòng ngự khi đội hình được đẩy lên cao.

Đây là những vấn đề mà U23 Việt Nam có thể khai thác. Với việc sở hữu những chân sút có tốc độ, kỹ thuật, cùng sự gắn kết, hiểu ý nhau của một tập thể trải qua nhiều giải đấu trong 2 năm qua, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất tự tin hướng tới một chiến thắng.

Dĩ nhiên đây là trận mà U23 Saudi Arabia thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. “Trận đấu rất khó lường và là cơ hội cuối với U23 Saudi Arabia, vì thế tất cả phải thi đấu với tinh thần cao nhất để giành chiến thắng", HLV Luigi Biagio của U23 Saudi Arabia nhấn mạnh.

Về phần mình, U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng, nhưng luôn đặt sự an toàn của hàng phòng ngự lên hàng đầu. Ở hai trận vừa qua, lưới của thủ thành Trung Kiên chỉ 1 lần rung lên, song khâu tổ chức vẫn phải được làm tốt hơn nữa trước đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội, gần như sẽ sử dụng nhiều đường chuyền dài, bóng bổng.

Về nhân sự, HLV Kim Sang Sik sẵn sàng tung ra đội hình mạnh nhất với Đình Bắc cùng Lê Phát thi đấu ngay từ đầu, hàng tiền vệ là Thái Sơn, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Minh Phúc, Văn Khang, trong khi hàng hậu vệ gồm Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, thủ thành Trung Kiên. Bên cạnh đó, những Văn Thuận, Công Phương hay Thanh Nhàn khi vào sân ở hiệp 2 đều có thể tạo nên sự khác biệt.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng. Ảnh: AFC

U23 Việt Nam nhiều khả năng nhập cuộc chắc chắn nhưng chủ động. Sự tự tin của các cầu thủ trẻ giúp HLV Kim Sang Sik dễ tính toán và mạnh dạn hơn về lối chơi, đồng nghĩa với việc đội bóng áo đỏ rất khó lường.

U23 Saudi Arabia ở thế chân tường sẽ làm tất cả để giành 3 điểm, nhưng đối thủ của họ đang là một tập thể mạnh về chuyên môn, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tâm lý, và luôn khao khát chiến thắng. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng, thẳng tiến tứ kết với ngôi nhất bảng.

Cuộc đối đầu rất đáng chờ đợi giữa U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia lăn bóng vào lúc 23h30 ngày 12/1.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Lê Phát, Đình Bắc

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn