Jude Bellingham một lần nữa giải cứu tuyển Anh bằng cú đúp ngoạn mục, đưa Tam Sư vào bán kết World Cup.

Pha lập công gây tranh cãi và đầy bất ngờ của Andreas Schjelderup giúp Na Uy vươn lên dẫn trước. Sau đó, Bellingham ghi bàn gỡ hòa từ một pha đi bóng khéo léo, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Jude Bellingham ghi cả 2 bàn cho tuyển Anh - Ảnh: Alamy

Lúc Tam sư cần nhất, Jude Bellingham đã tận dụng sai lầm bắt không dính bóng của thủ môn Nyland để ghi bàn quyết định, đưa tuyển Anh vào bán kết, gặp một trong hai đối thủ Argentina hoặc Thụy Sĩ.

Chia sẻ trên kênh ITV sau trận, HLV Thomas Tuchel thẳng thắn thừa nhận, tuyển Anh tự đẩy mình vào thế khó, dù vẫn đi tiếp.

Ông nói: "Chúng tôi khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn. Kết quả thì tuyệt vời, chúng tôi đã vào tới vòng 4 đội mạnh nhất. Đó là điều đáng kinh ngạc. Nhưng tôi không hài lòng với màn trình diễn này.

Tinh thần cống hiến luôn hiện hữu, nhưng cách toàn đội thi đấu đã tự làm khó chính mình. Chúng tôi chơi cẩu thả, mắc nhiều sai lầm về chiến thuật.

Bóng được triển khai quá chậm và thiếu sự thanh thoát trong những pha xử lý. Tuyển Anh may mắn khi vượt qua Na Uy."

Khi được hỏi về bản lĩnh nơi các học trò, chiến lược gia người Đức đáp lời: "Tinh thần ư? Tuyển Anh lúc này chính là hiện thân của tinh thần chiến đấu kiên cường.

Sau những gì vừa thể hiện, ai còn có thể nghi ngờ bản lĩnh của họ sao? Đây là tập thể có tinh thần thép."