Trong trận tứ kết Bỉ vs Tây Ban Nha, pha bắt bóng không dính của thủ thành Senne Lammens tạo điều kiện để Mikel Merino băng vào đá bồi tung nóc lưới, đưa La Roja vào bán kết.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân SoFi, Courtois cùng các thành viên ban huấn luyện Bỉ lập tức chạy đến động viên Lammens, người suy sụp vì màn ra mắt World Cup đáng quên.

Lammens suy sụp khi Bỉ thua Tây Ban Nha - Ảnh: Alamy

Courtois chia sẻ: "Tôi đã ôm cậu ấy thật chặt. Tôi hiểu cảm giác đó tồi tệ thế nào. Nhưng Lammens là một thủ môn giỏi và cậu ấy sẽ mạnh mẽ hơn sau biến cố.

Lammens là người bản lĩnh và cá tính mạnh. Tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu ấy cần nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần, rồi trở lại Manchester. Tôi tin chắc Lammens sẽ có mùa giải tuyệt vời."

Khi trở lại MU, Senne Lammens chắc chắn nhận được sự bảo vệ và hậu thuẫn từ CLB. Các đồng đội tại Old Trafford cũng động viên Lammens trước khi hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới.

Gia nhập Old Trafford từ Royal Antwerp với mức phí 18,2 triệu bảng hè năm ngoái, Lammens nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu mến trong phòng thay đồ.

Nhóm thủ lĩnh Quỷ đỏ, gồm đội trưởng Bruno Fernandes, Harry Maguire và thủ môn kỳ cựu Tom Heaton sẵn sàng sát cánh giúp người đồng đội trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau mùa giải đầu tiên ấn tượng, Lammens chiếm trọn cảm tình fan hâm mộ Quỷ đỏ. Anh còn giành danh hiệu "Bản hợp đồng của mùa giải" tại Premier League.

MU cũng quen với việc bảo vệ các ngôi sao vượt qua những biến cố lớn. CLB từng đứng ra che chở David Beckham sau tấm thẻ đỏ tại World Cup 1998, đồng thời xử lý khéo léo mâu thuẫn giữa Rooney và Ronaldo ở World Cup 2006.



