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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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11/06
02:45
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Bồ Đào Nha - Nigeria
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11/06
03:00
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Anh - Costa Rica
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CÚP QG PHẦN LAN 2025/26 – TỨ KẾT
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10/06
21:00
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KuPS - Vaasa VPS
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10/06
22:00
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Ilves Tampere - Lahti
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Seinajoen JK - Inter Turku
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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09/06
20:00
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U19 Australia 2-2 U19 Campuchia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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09/06
18:30
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Trung Quốc 0-0 Thái Lan
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09/06
20:00
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Indonesia 1-0 Mozambique
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09/06
21:00
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Bahrain - Syria
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09/06
21:30
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Kyrgyzstan 0-0 Palestine
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09/06
22:00
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Tajikistan 1-1 Ấn Độ
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CHDC Congo 1-2 Chile
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09/06
23:00
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Armenia 1-1 Moldova
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Liberia 3-1 Sierra Leone
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09/06
23:30
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Belarus 2-2 Burkina Faso
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10/06
00:00
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Hungary 3-1 Kazakhstan
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10/06
06:00
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Saudi Arabia - Senegal
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10/06
08:00
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Argentina - Iceland
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Iraq - Venezuela