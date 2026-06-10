Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

11/06

02:45

Bồ Đào Nha - Nigeria

11/06

03:00

Anh - Costa Rica

CÚP QG PHẦN LAN 2025/26 – TỨ KẾT

10/06

21:00

KuPS - Vaasa VPS

10/06

22:00

Ilves Tampere - Lahti

Seinajoen JK - Inter Turku

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

09/06

20:00

U19 Australia 2-2 U19 Campuchia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

09/06

18:30

Trung Quốc 0-0 Thái Lan

09/06

20:00

Indonesia 1-0 Mozambique

09/06

21:00

Bahrain - Syria

09/06

21:30

Kyrgyzstan 0-0 Palestine

09/06

22:00

Tajikistan 1-1 Ấn Độ

CHDC Congo 1-2 Chile

09/06

23:00

Armenia 1-1 Moldova

Liberia 3-1 Sierra Leone

09/06

23:30

Belarus 2-2 Burkina Faso

10/06

00:00

Hungary 3-1 Kazakhstan

10/06

06:00

Saudi Arabia - Senegal

10/06

08:00

Argentina - Iceland

Iraq - Venezuela