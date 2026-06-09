Sau khi tái đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez đã cam kết mang về những bản hợp đồng bom tấn để phục vụ tham vọng đội bóng Hoàng gia, bên cạnh việc đưa Jose Mourinho trở lại ghế huấn luyện.

Về phía Chelsea, tân thuyền trưởng Xabi Alonso muốn giữ Enzo Fernandez trong đội hình mùa tới. Thế nên, họ hét mức giá rất cao (120 triệu bảng) cho tiền vệ người Argentina.

Real Madrid muốn khởi động vụ chuyển nhượng Enzo Fernandez - Ảnh: SunSport

Mùa trước, Enzo từng bị Chelsea cấm thi đấu hai trận ở cấp CLB vì không giấu giếm ước muốn chuyển tới Real Madrid.

Quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển Argentina hồi tháng 3, ngôi sao 25 tuổi còn công khai chia sẻ khát khao được sinh sống tại Madrid trong cuộc phỏng vấn.

Gia nhập Chelsea từ Benfica với mức phí 106 triệu bảng hồi tháng 1/2023, Enzo hiện vẫn còn hợp đồng với sân Stamford Bridge đến năm 2032.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia hạn và cải thiện điều khoản giữa đôi bên bị đình trệ trong những tháng gần đây.

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Enzo Fernandez là mẫu cầu thủ phù hợp với tiêu chí chiêu mộ một ngôi sao đẳng cấp mà chủ tịch Perez hướng tới.

Bên cạnh đó, Real Madrid cũng muốn sở hữu Michael Olise. Tuy nhiên, Bayern Munich khẳng định cầu thủ người Pháp không phải để bán.