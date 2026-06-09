Kết quả bóng đá hôm nay 9/6/2026 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
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MU nguy cơ thất bại trong thương vụ chiêu mộ Aurelien Tchouameni, khi HLV Jose Mourinho muốn giữ chân ngôi sao người Pháp ở lại Real Madrid.
Tin tức về chuyển nhượng 8/6: MU muốn chiêu mộ Lewis Hall, Man City đàm phán mua Alejandro Balde, Atletico Madrid chi đậm cho Igor Thiago.
Argentina bước vào World Cup 2026 với vị thế ĐKVĐ, trong khi Lionel Messi đã quen cuộc sống Mỹ đang chờ cơ hội vượt qua Diego Maradona.