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Đội hình ra sân tuyển Pháp
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Mbappe đeo băng thủ quân
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Michael Olise phô diễn kỹ năng chơi bóng thượng thừa
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Mãi đến cuối hiệp 1, đội chủ nhà mới mở tỷ số nhờ pha đệm cận thành của Olise
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Ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich chơi cực hay
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Ngay đầu hiệp hai, lại là Olise nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp
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Kelly rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bắc Ailen
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Phút 75, Michael Olise vẽ siêu phẩm ấn định tỷ số 3-1
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Đồng đội chia vui với Olise
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Chàng trai thuộc biên chế Bayern lập hat-trick đẳng cấp
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Chiến thắng tưng bừng của Les Bleus

Nguồn ảnh: 433, OneFootball, French Team, Uefa