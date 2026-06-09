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Đội hình ra sân tuyển Hà Lan
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Hà Lan có bàn mở tỷ số phút 30 nhờ cú đá penalty thành công của Gakpo
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Đây là bàn thắng xứng đáng sau những nỗ lực ép sân của đội chủ nhà
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45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Lan
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Đến cuối trận, Uzbekistan bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ cú ra chân cận thành của Sergeev
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Tuy nhiên, ngay sau đó hàng thủ Uzbekistan mắc sai lầm, phạm lỗi với Van Hecke trong vòng cấm
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Trọng tài cho Hà Lan hưởng phạt đền và Gakpo không bỏ lỡ thời cơ ấn định tỷ số 2-1
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Đồng đội chúc mừng Gakpo
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Chiến thắng nhọc nhằn của tuyển Hà Lan
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Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận, Jurrien Timber lỡ hẹn World Cup 2026 vì tái phát chấn thương háng. Người được gọi lên thay anh là hậu vệ cánh của Sunderland - Lutsharel Geertruida

Nguồn ảnh: OnsOrange, Uefa