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MU nguy cơ thất bại trong thương vụ chiêu mộ Aurelien Tchouameni, khi HLV Jose Mourinho muốn giữ chân ngôi sao người Pháp ở lại Real Madrid.
Tin tức về chuyển nhượng 8/6: MU muốn chiêu mộ Lewis Hall, Man City đàm phán mua Alejandro Balde, Atletico Madrid chi đậm cho Igor Thiago.
Argentina bước vào World Cup 2026 với vị thế ĐKVĐ, trong khi Lionel Messi đã quen cuộc sống Mỹ đang chờ cơ hội vượt qua Diego Maradona.
Jose Mourinho có thể phá hỏng kế hoạch tăng cường lực lượng của MU hè này, khi nhắm đến tiền vệ Mateus Fernandes cho Real Madrid.
Đội tuyển Pháp chưa hết những căng thẳng trước World Cup 2026, khi Kylian Mbappe bất bình vì hình ảnh của anh bị liên đoàn sử dụng cho công ty cá cược.