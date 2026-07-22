HLV Kim Sang Sik không hề lo lắng lộ bài khi sử dụng đội hình mạnh nhất trong hai trận giao hữu liên tiếp gặp Gangwon FC (K-League 1, Hàn Quốc) và Myanmar. Trong hai trận đấu này, chiến lược gia người Hàn Quốc đều bố trí đội hình xuất phát với những cầu thủ được đánh giá lựa chọn số 1 như Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Nhật Minh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Văn Hậu, Tài Lộc và Xuân Son.

Sau trận thắng Myanmar 4-0, HLV Kim Sang Sik khẳng định đây chính là đội hình tối ưu, sẽ được ông sử dụng trong chiến dịch giải bóng đá khu vực. Thậm chí nhà cầm quân sinh năm 1976 còn kỳ vọng bộ khung này của tuyển Việt Nam phát huy được hết sức mạnh khi vào giải, trong đó vai trò của 3 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đặc biệt quan trọng.

Ba cầu thủ nhập tịch luôn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: S.N

Với tính cách cũng như thói quen của mình, chẳng có bất ngờ một khi HLV Kim Sang Sik dùng nguyên đội hình trong trận thắng Myanmar ở ngày ra quân ASEAN Cup 2026, gặp Timor Leste.

Trận mở màn luôn rất quan trọng, và dù gặp đối thủ nào thì tuyển Việt Nam cũng hướng tới chiến thắng. Trước một Timor Leste không được đánh giá cao ở bảng A, Xuân Son cùng các đồng đội càng phải thắng đẹp để có hiệu số phụ, cùng tâm lý tốt trước những thử thách thực sự tiếp theo.

HLV Kim Sang Sik có lẽ cũng không quá lo về vấn đề thể lực, bởi sau trận ra quân, tuyển Việt Nam có 1 tuần hồi phục trước trận tiếp đón Singapore trên sân nhà, ở lượt thứ 2 bảng A.

Tuyển Việt Nam trở nên khó lường ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: Phan Ích

Về chuyên môn, dù dùng lại y nguyên đội hình, nhưng tuyển Việt Nam vẫn có thể chơi biến hóa, khó lường. HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh, từng vị trí, đặc biệt là bộ ba cầu thủ nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc, sẽ còn hay hơn khi bước vào giải đấu.

Chơi một trận hết sức và thắng đẹp, cũng chính là sự khẳng định, tuyên bố không ngại đối thủ nào trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup của tuyển Việt Nam.