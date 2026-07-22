Tại ASEAN Cup 2026, mỗi chiếc áo thi đấu chính thức của các tuyển thủ Việt Nam đều được BTC in thêm một logo hình cúp vô địch màu vàng ở cánh tay. Đây là logo chỉ dành riêng cho nhà đương kim vô địch của giải đấu.

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng các tuyển thủ Việt Nam đều rất kiêu hãnh, tự hào khi vào sân với trang phục có ý nghĩa đặc biệt. Chắc chắn Xuân Son và các đồng đội không chỉ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, mà còn là hình ảnh, vị thế của nhà vô địch ASEAN Cup.

Logo dành riêng cho áo thi đấu của tuyển Việt Nam.

Trong ngày 22/7, các cầu thủ Việt Nam được BTC bố trí chụp hình truyền thông phục vụ cho giải đấu. Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Hậu, Hoàng Hên tạo dáng hết cỡ, hào hứng và tự tin trước ống kính máy quay.

Chiều cùng ngày, tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 2 tại Chonburi (Thái Lan). Buổi tập diễn ra trên sân thuộc Học viện bóng đá Legends, cách nơi đóng quân của đội tuyển khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt. Điều kiện thời tiết tại Chonburi cũng khá thuận lợi. Dù vẫn có nắng nóng, nhưng nền nhiệt dễ chịu hơn so với Hà Nội nhờ vị trí gần biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ duy trì cường độ tập luyện.

Ở buổi tập trước đó, tuyển Việt Nam tập trung vào việc củng cố các mảng miếng chiến thuật. HLV Kim Sang Sik đặc biệt chú trọng đến từng chi tiết trong quá trình triển khai, nhiều lần chủ động dừng buổi tập để điều chỉnh và hướng dẫn các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cho thấy sự tập trung cao nhất, chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp Timor Leste, lúc 20h30 ngày 24/7.