Bangladesh mang sang đội hình được xem là mạnh nhất hiện nay, trong đó có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.

HLV Javier Penato – người từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng tuyển Bangladesh – đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này mới ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.

Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Premier League. Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020/21, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng Nhất mùa 2023/24. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.

Bangladesh mang sang đội hình mạnh nhất đọ sức tuyển Việt Nam.

Ngoài Choudhury, Bangladesh còn có thêm 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác.

Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 21/3. HLV Kim Sang Sik hiện đang lên danh sách tâp trung với lực lượng mạnh nhất, có những đánh giá, thử nghiệm ở trận gặp Bangladesh (26/3) sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia (31/3), tranh tấm vé duy nhất đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.