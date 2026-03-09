Bangladesh mang sang đội hình được xem là mạnh nhất hiện nay, trong đó có tới 7 cầu thủ gốc Bangladesh trưởng thành tại các nền bóng đá phát triển như Anh, Phần Lan, Mỹ, Canada hay Đan Mạch.
HLV Javier Penato – người từng làm việc tại Học viện Barcelona ở Mỹ và dẫn dắt đội U19 Deportivo trước khi đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng tuyển Bangladesh – đặc biệt đặt niềm tin vào Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này mới ghi 4 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Bangladesh, nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật trong đội hình.
Hamza Choudhury gia nhập Leicester City từ năm 7 tuổi và trưởng thành trong hệ thống đào tạo của CLB này. Anh từng có 7 lần khoác áo đội U21 Anh và thi đấu tại Premier League. Trong sự nghiệp, Choudhury cùng Leicester City giành FA Cup mùa giải 2020/21, Siêu cúp Anh năm 2021 và vô địch hạng Nhất mùa 2023/24. Tài năng của tiền vệ này từng có thời điểm lọt vào tầm theo dõi của Barcelona.
Ngoài Choudhury, Bangladesh còn có thêm 6 cầu thủ gốc nước ngoài đáng chú ý khác.
Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 21/3. HLV Kim Sang Sik hiện đang lên danh sách tâp trung với lực lượng mạnh nhất, có những đánh giá, thử nghiệm ở trận gặp Bangladesh (26/3) sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia (31/3), tranh tấm vé duy nhất đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.