"Chúc mừng 8 cầu thủ được triệu tập lên ĐTQG. Việc đóng góp số lượng lớn trụ cột cho tuyển Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng đội hình của CLB CAHN trên bản đồ bóng đá nước nhà", CLB CAHN thông báo trong tối 10/3.

Theo đó, 8 cầu thủ CAHN được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam là thủ thành Nguyễn Filip, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Long, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô, và Quang Hải. Trong các cầu thủ này, đáng chú ý là sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng sau nhiều năm vắng mặt. Cả hai đều là trụ cột quan trọng của U23 và ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo.

Sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng là hoàn toàn xứng đáng. Thời gian qua, cả hai thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CAHN. Đặc biệt Văn Hậu có một siêu phẩm khi anh ghi bàn từ giữa sân, trong trận CAHN thắng Thanh Hóa 3-1 ở trận đá bù vòng 10 V-League 2025/26.

Trong khi đó, Đình Bắc không có tên trong đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu khi anh đang chịu án phạt treo giò 2 trận sau khi dính thẻ đỏ ở VCK U23 châu Á 2026, trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc (giành HCĐ).

Ở Thép xanh Nam Định, 2 cái tên được HLV Kim Sang Sik triệu tập là hậu vệ Văn Vỹ và tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân và ngày 21/3, có 5 ngày chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) trên SVĐ Hàng Đẫy, trước khi bước vào trận quyết đấu với Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.