Những con số biết nói

Trong 3 trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup, tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng và ghi tổng cộng 6 bàn thắng, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận.

Nhìn vào kết quả, đây rõ ràng là hiệu suất ghi bàn không tệ. Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn vào các con số chuyên môn, câu chuyện lại không hoàn toàn đơn giản như vậy.

Dù vẫn chiến thắng, nhưng hiệu suất ghi bàn của tuyển Việt Nam là không quá cao

Trong tổng số 6 bàn thắng nói trên, có 1 bàn đến từ pha phản lưới nhà của Nepal. Đáng chú ý hơn, để có được số pha lập công ấy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik tung ra lượng cú dứt điểm rất lớn.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam trung bình tung ra hơn 20 cú sút mỗi trận. Tuy nhiên, số lần đưa bóng đi trúng khung thành của các chàng trai áo đỏ chỉ rơi vào khoảng 1/3, tức khoảng 6–7 cú sút chính xác/trận. Điều đó đồng nghĩa, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng chưa thật sự ấn tượng.

Trong bối cảnh các trận đấu sắp tới có tính cạnh tranh cao hơn, bài toán hiệu quả ở hàng công rõ ràng vẫn là vấn đề mà HLV Kim Sang Sik cần tiếp tục tìm lời giải.

Hy vọng mang tên Xuân Son và Hoàng Hên

Một trong những niềm kỳ vọng lớn nhất của tuyển Việt Nam lúc này vẫn là Xuân Son, khi chân sút nhập tịch chính thức trở lại sân cỏ sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Tuy nhiên, dù vẫn sở hữu độ càn lướt, tốc độ và cả những pha dứt điểm uy lực, nhưng độ chính xác của Xuân Son ở các trận đấu tại V-League lại không còn được như trước đây, với vỏn vẹn 1 pha lập công trong trận đấu gặp Ninh Bình.

Lúc này, HLV Kim Sang Sik đang dồn cả hy vọng vào Hoàng Hên, sau khi cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam

Trong bối cảnh mà Tiến Linh đã “tịt ngòi” suốt 9 trận đấu liên tiếp ở V-League, Tuấn Hải phập phù, Thanh Nhàn còn quá trẻ… hoàn toàn có lý do để HLV Kim Sang Sik khó yên tâm, dù những cuộc đối đầu của tuyển Việt Nam với Bangladesh, Malaysia áp lực chiến thắng không quá cao.

Dẫu vậy, vẫn có lý do để hy vọng. Sự xuất hiện của Hoàng Hên có thể mang đến lời giải cho bài toán hiệu quả, đặc biệt đối với cá nhân Xuân Son. Tân binh mới vừa nhập tịch Việt Nam là đối tác quen thuộc trước đây của Xuân Son chắc chắn là chìa khoá để đánh thức bản năng sát thủ cho người đồng đội tại CLB cũ Nam Định.

Nếu bộ đôi này tái hiện được sự ăn ý khi lên tuyển, Xuân Son hoàn toàn có thể tìm lại chính mình. Và khi đó, không chỉ riêng tiền đạo này mà cả tuyển Việt Nam có thể tìm ra đáp án cho bài toán hiệu quả vốn đã khiến người hâm mộ trăn trở suốt thời gian qua.