Trận đấu sớm rẽ sang hướng có lợi cho U17 Malaysia ngay từ phút thứ 6, khi hậu vệ Fareez Danial bên phía U17 Lào nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội. Trên chấm 11m, Yusuf dễ dàng mở tỷ số cho Malaysia chỉ một phút sau đó.

Lợi thế hơn người giúp U17 Malaysia hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 11, Aniq Thaqif tận dụng tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc để nâng tỷ số lên 2-0. Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, đội bóng áo vàng không thể ghi thêm bàn trong hiệp một, thậm chí Yusuf còn sút hỏng một quả phạt đền cuối hiệp.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. U17 Malaysia tiếp tục áp đảo và có bàn thắng thứ ba ở phút 57 nhờ công Muzakif, sau cú sút chạm hậu vệ đổi hướng. Những nỗ lực của U17 Lào chỉ dừng ở mức cơ hội, không đủ để tạo khác biệt.

Chung cuộc, Malaysia thắng 3-0 và tiến vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026. Đối thủ của họ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa U17 Việt Nam và U17 Australia, diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (22/4).

Ghi bàn:

U17 Malaysia: Yusuf (7' pen), Aniq Thaqif (11'), Muzakif Fitri (58')

Thẻ đỏ: Fareez Danial (U17 Lào, 6')

Đội hình xuất phát U17 Lào vs U17 Malaysia

U17 Lào: Sankham, Savanxay, Bounthasak, Nilandone, Thanyavouth, Anoisith, Odin, Bounpaseut, Aekthavee, Phouthatai, Nialphong.

U17 Malaysia: Adam, Haikal, Muqri, Fareez, Dini, Muzakif, Aiman, Muslim, Zazuan, Dawud, Aqif.