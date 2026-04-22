Trận đấu sớm rẽ sang hướng có lợi cho U17 Malaysia ngay từ phút thứ 6, khi hậu vệ Fareez Danial bên phía U17 Lào nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội. Trên chấm 11m, Yusuf dễ dàng mở tỷ số cho Malaysia chỉ một phút sau đó.
Lợi thế hơn người giúp U17 Malaysia hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 11, Aniq Thaqif tận dụng tình huống bóng bật ra từ quả phạt góc để nâng tỷ số lên 2-0. Dù tạo ra thêm nhiều cơ hội, đội bóng áo vàng không thể ghi thêm bàn trong hiệp một, thậm chí Yusuf còn sút hỏng một quả phạt đền cuối hiệp.
Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi. U17 Malaysia tiếp tục áp đảo và có bàn thắng thứ ba ở phút 57 nhờ công Muzakif, sau cú sút chạm hậu vệ đổi hướng. Những nỗ lực của U17 Lào chỉ dừng ở mức cơ hội, không đủ để tạo khác biệt.
Chung cuộc, Malaysia thắng 3-0 và tiến vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026. Đối thủ của họ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa U17 Việt Nam và U17 Australia, diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (22/4).
Ghi bàn:
U17 Malaysia: Yusuf (7' pen), Aniq Thaqif (11'), Muzakif Fitri (58')
Thẻ đỏ: Fareez Danial (U17 Lào, 6')
Đội hình xuất phát U17 Lào vs U17 Malaysia
U17 Lào: Sankham, Savanxay, Bounthasak, Nilandone, Thanyavouth, Anoisith, Odin, Bounpaseut, Aekthavee, Phouthatai, Nialphong.
U17 Malaysia: Adam, Haikal, Muqri, Fareez, Dini, Muzakif, Aiman, Muslim, Zazuan, Dawud, Aqif.
90'+3
88'
Thêm một cơ hội nữa dành cho U17 Lào, đáng tiếc cho đội bóng xứ triệu voi khi tình huống đi bóng khéo léo của Nialphong rồi cứa lòng về góc xa là đủ hiểm hóc nhưng không thắng được thủ môn Adam.
81'
Lưới của U17 Lào bị rung lên lần thứ tư nhưng trọng tài bắt lỗi của cầu thủ U17 Malaysia với thủ môn đối phương.
73'
Cơ hội hiếm hoi trong hiệp hai dành cho U17 Lào nhưng cú dứt điểm bị ngăn chặn kịp thời. Việc tìm kiếm bàn danh dự không hề đơn giản của đội bóng xứ sở triệu voi.
66'
Dù bị dẫn với cách biệt ba bàn cùng việc chơi thiếu người, tuy nhiên các cầu thủ U17 Lào vẫn thi đấu đầy nỗ lực.
58'
U17 Malaysia có bàn thắng thứ ba, từ cú dứt điểm của Muzakif đưa bóng đập vào chân Nilandone rồi đổi hướng khiến thủ môn Sankham hoàn toàn bó tay.
54'
U17 Malaysia có cơ hội để đem về bàn thắng thứ ba nhưng thủ môn Sankham cản phá cú dứt điểm của Muzakif trong thế đối mặt.
50'
Những phút đầu hiệp hai U17 Malaysia chủ động gia tăng sức ép để tìm kiếm thêm bàn thắng, qua đó đảm bảo tấm vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+9
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U17 Malaysia.
45'+3
U17 Malaysia lần thứ hai được hưởng phạt đền, lần này Yusuf không thắng được thủ môn Sankham trên chấm 11m.
45'
Hiệp một có tới 8 phút đá bù giờ.
42'
Những phút vừa qua cho thấy những nỗ lực của U17 Lào khi đẩy cao đội hình gây sức ép, dù chưa đáng kể.
36'
Cơ hội dứt điểm hiếm hoi dành cho U17 Lào nhưng pha kết thúc chỉ có thể đem về quả phạt góc.
30'
U17 Malaysia vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, họ duy trì thời lượng kiểm soát bóng vượt trội và sức ép không quá dồn dập.
20'
Phải chơi thiếu người từ rất sớm, lại bị dẫn 2 bàn chóng vánh khiến U17 Lào gặp vô vàn khó khăn. Đội bóng trẻ xứ Triệu voi không thể triển khai lối chơi, những pha lên bóng ít ỏi dễ dàng bị bẻ gãy.
11'
U17 Malaysia nâng tỷ số lên 2-0
Xuất phát từ quả phạt góc của U17 Malaysia, thủ môn Lào đấm bóng bật ra và Aniq Thaqif từ tuyến hai băng lên tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0.
7'
Hậu vệ Lào bị thẻ đỏ, U17 Malaysia mở tỷ số trên chấm 11m
Trọng tài chính xác định có lỗi dùng củi chỏ của Fareez Danial với cầu thủ U17 Malaysia. Một quả phạt đền cho đội bóng áo vào kèm theo tấm thẻ đỏ đối với hậu vệ mang áo số 5 của U17 Lào. Trên chấm 11m, Yusuf không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm cho U17 Malaysia.
3'
Tổ VAR sớm phải làm việc xác định lỗi của hậu vệ U17 Lào với tiền đạo U17 Malaysia.
15h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
15h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận:
U17 Lào tạo nên bất ngờ lớn khi giành ngôi nhất bảng B, nhưng nếu xét về thực lực, họ vẫn bị đánh giá thấp hơn U17 Malaysia ở trận bán kết. Đội bóng xứ Triệu voi gây ấn tượng mạnh với màn lội ngược dòng trước U17 Thái Lan, qua đó tạo cú hích tinh thần lớn trước vòng knock-out.
Dù vậy, U17 Malaysia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt sau thất bại trước U17 Việt Nam. “Hổ non Malay” thi đấu kỷ luật hơn, cải thiện khả năng phòng ngự và biết cách tận dụng cơ hội trong những trận đấu quyết định, đặc biệt là chiến thắng trước U17 Indonesia.
Về lối chơi, U17 Lào thiên về sức mạnh và khả năng tận dụng thời cơ, trong khi U17 Malaysia sở hữu hệ thống chiến thuật chặt chẽ và cân bằng hơn. Nếu giữ được sự tập trung và không chủ quan, đại diện Đông Nam Á này nhiều khả năng sẽ giành vé vào chung kết.