Phút 38 của trận đấu, Sỹ Bách bức tốc từ giữa sân xộc thẳng vào vòng cấm trước khi bị ngã sau tác động của O'Carroll bên phía U17 Australia. Trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời rút thẻ vàng cho cầu thủ U17 Australia, nhưng sau khi xem VAR, vị "vua áo đen" bất ngờ thay đổi quyết định.

Vị trọng tài chính hủy phạt đền và hủy thẻ vàng O'Carroll, đồng thời không cho U17 Việt Nam hưởng 11m. Đây là quyết gây tranh cãi bởi dường như cầu thủ Australia phạm lỗi từ phía sau.

Trọng tài có quyết định gây tranh cãi.

Nói về tình huống này, cựu Còi vàng Việt Nam Dương Văn Hiền cho biết: "Ở góc máy này rất khó để xác định lỗi hay không. Bởi cầu thủ U17 Australia cũng có động tác xoạc chân hướng vào khung thành cùng hướng di chuyển của tiền đạo U17 Việt Nam. Đó không phải là tình huống xoạc ngang chân.

Tôi có cảm giác sự va chạm không đủ lớn để cầu thủ U17 Việt Nam ngã. Có thể Sỹ Bách bị mất đà. Tôi nghĩ khi trọng tài vào xem VAR có nhiều góc máy thì rõ hơn, và quyết định cuối cùng được trọng tài đưa ra".

Xem video

Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

