Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)
U17 Việt Nam đã tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 Australia ở bán kết sau màn lội ngược dòng ấn tượng. Đội bóng xứ chuột túi nhập cuộc mạnh mẽ và sớm gây sức ép, với cú đánh đầu nguy hiểm của Miles Edward ngay phút 3. Đến phút 11, Luke Becvinovski mở tỷ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt.
Sau bàn thua, U17 Việt Nam dần lấy lại thế trận. Các cơ hội lần lượt đến nhưng chưa được tận dụng hiệu quả. Cuối hiệp một, bước ngoặt xuất hiện khi Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dù sút phạt đền không thành công, Mạnh Cường kịp thời đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp hai, U17 Việt Nam chơi tự tin hơn. Phút 59, từ tình huống đá phạt bài bản, Nguyễn Lực dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1. Những phút cuối, U17 Australia dồn ép mạnh mẽ, nhưng hàng thủ Việt Nam thi đấu kiên cường để bảo toàn chiến thắng lịch sử và giành vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026, gặp lại U17 Malaysia.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Mạnh Cường (45'+5), Nguyễn Lực (60')
U17 Australia: Becvinovski (10')
Kết quả: Savic (90'+4)
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Australia
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân (Trí Dũng 70'), Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách (Ngọc Sơn 70')
U17 Australia: Allen, Milliner, Ashburner, Savic, Nasiri, Demuth, Becvinovski, O'Carroll, Brown, Gerald, Sikora
90'+9
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy cảm xúc dành cho U17 Việt Nam. Thầy trò HLV Roland giành quyền vào chung kết, gặp lại U17 Malaysia - đối thủ đã chịu thất bại 0-4 ở vòng bảng.
90'+4
Nguyễn Lực đi bóng cực khéo, trong khi Savic của U17 Australia có pha đáp bóng thẳng vào cổ chân của tiền đạo U17 Việt Nam. Trọng tài chính Yusuke rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR. Rất may cho đội bóng áo đỏ khi Nguyễn Lực không bị chấn thương nặng.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
89'
Chỉ trong vòng một phút, U17 Việt Nam có hai pha đe dọa khung thành liên tiếp với sự khoa phá của Trí Dũng khiến đối phương hú vía.
86'
Thủ môn Xuân Hòa bắt gọn trái bóng từ cú sút rất căng của cầu thủ U17 Australia ở rìa vòng cấm đội nhà.
83'
U17 Việt Nam trải qua phen hú vía khi quả tạt từ cánh phải của đối thủ đưa bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Xuân Hòa.
77'
Dẫn trước với tỷ số 2-1, lại thua kém về thể hình nên U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà để bảo vệ thành quả mong manh.
70'
HLV Roland quyết định rút Đại Nhân và Sỹ Bách ra nghỉ để tung Trí Dũng và Ngọc Sơn vào sân.
67'
Trận đấu đang diễn ra theo thế đôi công hấp dẫn, U17 Việt Nam không chủ động chơi phòng thủ, trong khi U17 Australia nỗ lực tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.
60'
Nguyễn Lực lập đại công, U17 Việt Nam dẫn 2-1
U17 Việt Nam tổ chức đá phạt đầy ăn ý từ cánh phải, Đại Nhân tạt bóng đi cắt ngang vòng 5m50, Hoàng Việt chủ động nhả bóng để Nguyễn Lực đệm bóng tung lưới U17 Australia.
55'
Chỉ trong vòng 2 phút U17 Việt Nam có hai cơ hội dứt điểm. Đầu tiên là pha kết thúc của Minh Thủy bên ngoài vòng cấm không quá khó, sau đó Đại Nhân băng lên tốc độ nhưng dứt điểm hụt ngay trước khung thành rộng mở.
50'
Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội ngon ăn
U17 Việt Nam có pha thoát pressing cực hay trước khi tổ chức tấn công sắc như dao cạo, đáng tiếc là Đại Nhân đã chơi cá nhân khi dứt điểm về góc gần bị thủ môn U17 Australia cản phá, thay vì chuyền bóng cho Nguyễn Lực, hoặc Văn Dương ở vị trí thuận lợi.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+7
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
45'+5
Mạnh Cường gỡ hòa 1-1
Sau khi xem lại màn hình VAR, trọng tài người Nhật Bản cho U17 Việt Nam được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đích thân Đại Nhân thực hiện cú đá trúng cột dọc bật ra, may thay Mạnh Cường lập tức đánh đầu bồi tung lưới đối phương.
45'
Đại Nhân nỗ lực tranh chấp trong vòng cấm U17 Australia và bị đối thủ đá vào chân làm ngã, cầu thủ U17 Việt Nam đòi phạt đền và VAR sau đó vào cuộc.
43'
VAR tước 11m cho U17 Việt Nam gây tranh cãi
Sau khi trực tiếp xem lại màn hình VAR, trọng tài chính người Nhật Bản gây tranh cãi khi hủy phạt đền cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên xem pha quay chậm cho thấy, tình huống O'Carrol chưa hề chạm bóng khi làm ngã Sỹ Bách.
38'
Xuất phát từ pha chống phạt góc thành công, U17 Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Sỹ Bách băng lên như chiếc xe F1 khiến O'Carrol phải phạm lỗi trong vòng cấm và chịu quả phạt đền.
33'
Lối chơi ban bật của U17 Việt Nam cũng khiến cho đội bóng xứ chuột túi khó khăn trong việc kiểm soát thế trận.
26'
Nguyễn Lực trả bóng ra cho Văn Dương, cầu thủ này tung cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi đẹp mắt nhưng tiếc rằng không có bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam.
22'
Các học trò của HLV Roland vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước đối thủ của thể hình và thể lực trội hơn.
15'
Ngay sau khi bị thủng lưới, U17 Việt Nam lập tức vùng lên mạnh mẽ, tổ chức gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
10'
Tuyệt phẩm mở tỷ số cho U17 Australia
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của U17 Australia, Becvinovski tung cú dứt điểm đưa bóng đi rất căng và hiểm rồi găm đúng góc cao khiến thủ môn Xuân Hòa không thể cản phá.
9'
U17 Việt Nam tổ chức phản công, Đại Nhân băng lên đón đường chuyền của đồng đội nhưng cú dứt điểm là quá hiền.
6'
U17 Australia đang kiểm soát tốt thế trận, cầm bóng nhiều cùng lối chơi ban bật giống như các cầu thủ U17 Việt Nam.
3'
CĐV U17 Việt Nam trải qua một phen thót tim từ tình huống bóng bổng của đối thủ. Trung vệ Miles trong một pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu đưa bóng đi chệch góc thấp khung thành Xuân Hòa chỉ gang tấc.
19h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U17 Australia mặc áo màu xanh lá mạ, quần tối màu.
18h20
18h15
17h36
Ở cặp bán kết đầu tiên, U17 Malaysia được chơi hơn người từ phút thứ 6 đã dễ dàng đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.
17h25
Nhận định trước trận
U17 Australia bước vào vòng bán kết với tư cách ứng viên số một cho chức vô địch sau màn trình diễn hoàn hảo ở vòng bảng. Ba trận toàn thắng, ghi 15 bàn và không thủng lưới là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của đội bóng do HLV Carl Veart dẫn dắt. Lối chơi của họ dựa nhiều vào thể lực, tốc độ và khả năng không chiến vượt trội.
Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland gây ấn tượng bằng lối đá kỹ thuật, phối hợp nhịp nhàng và khả năng kiểm soát bóng tốt trước những đối thủ mạnh như Malaysia hay Indonesia. Tinh thần thi đấu tự tin chính là điểm tựa lớn.
Dù bị đánh giá thấp hơn và có ít thời gian hồi phục, U17 Việt Nam vẫn có quyền hy vọng nếu phát huy đúng sở trường và giữ được sự tập trung cần thiết.