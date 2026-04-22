Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

U17 Việt Nam đã tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 Australia ở bán kết sau màn lội ngược dòng ấn tượng. Đội bóng xứ chuột túi nhập cuộc mạnh mẽ và sớm gây sức ép, với cú đánh đầu nguy hiểm của Miles Edward ngay phút 3. Đến phút 11, Luke Becvinovski mở tỷ số bằng cú dứt điểm đẹp mắt.

Niềm vui vỡ òa của U17 Việt Nam - Ảnh: VFF

Sau bàn thua, U17 Việt Nam dần lấy lại thế trận. Các cơ hội lần lượt đến nhưng chưa được tận dụng hiệu quả. Cuối hiệp một, bước ngoặt xuất hiện khi Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm. Dù sút phạt đền không thành công, Mạnh Cường kịp thời đánh đầu bồi gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam chơi tự tin hơn. Phút 59, từ tình huống đá phạt bài bản, Nguyễn Lực dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1. Những phút cuối, U17 Australia dồn ép mạnh mẽ, nhưng hàng thủ Việt Nam thi đấu kiên cường để bảo toàn chiến thắng lịch sử và giành vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026, gặp lại U17 Malaysia.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Mạnh Cường (45'+5), Nguyễn Lực (60')

U17 Australia: Becvinovski (10')

Kết quả: Savic (90'+4)

Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân (Trí Dũng 70'), Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách (Ngọc Sơn 70')

U17 Australia: Allen, Milliner, Ashburner, Savic, Nasiri, Demuth, Becvinovski, O'Carroll, Brown, Gerald, Sikora